Luana Capital meldet die Anbindung neuer Energieprojekte in Mannheim und den Eingang weiterer Projekte zur Bewertung - diese und weitere News hier im Überblick.Portfolio von Habona-Fonds zu Rekordpreis veräußertHabona meldet einen gelungenen Start ins neue Jahr 2022. Laut dem Unternehmen wurden hinsichtlich des Habona Einzelhandelsfonds 05 "sämtliche Immobilien strategiegemäß" verkauft. Dafür sei ein Rekordpreis erzielt worden. Wie es weiter heißt, liegt der erzielte Gewinn bei Anlegern zwischen zwölf Prozent und 13 Prozent p.a. (vor Steuer). Die Zielrendite (6,25 Prozent p.a.) habe sich demnach verdoppeln können. Anleger sollen die Auszahlungen zum Ende der Fondslaufzeit Mitte des laufenden Jahres erhalten. Die Frankfurter Gesellschaft hat den Angaben zufolge in den Jahren 2015 bis 2017 ein Portfolio mit 35 Nahversorgungsimmobilien zusammenstellen können. Dieses sei zu dem Zeitpunkt mit insgesamt rund 84 Millionen Euro Anlegerkapital akquiriert worden. Im Rahmen eines Bieterverfahrens konnten die Immobilien, so Habona, planmäßig nach fünfjähriger Haltedauer verkauft werden - Höchstbietender: Bayerische Versorgungskammer (BVK). "Mit Hilfe des groß angelegten Verfahrens ist es Habona gelungen, einen absoluten Spitzenpreis im momentan ohnehin sehr guten Marktumfeld für Nahversorgungsimmobilien zu erzielen", so Habona in einer Mitteilung. Genaue Angaben zum Preisniveau wurden noch nicht mitgeteilt.

