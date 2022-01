DJ LATE BRIEFING - Unternehmen und Märkte

Der Markt-Überblick am Abend, zusammengestellt von Dow Jones Newswires:

FEIERTAGSHINWEIS

MONTAG: In Japan bleiben die Börsen wegen des Tags des Erwachsenwerdens geschlossen.

AKTIENMÄRKTE (18:53 Uhr)

INDEX Stand +-% +-% YTD EuroStoxx50 4.239,52 -1,54% -1,37% Stoxx50 3.767,87 -1,28% -1,32% DAX 15.768,27 -1,13% -0,73% FTSE 7.445,25 -0,53% +1,36% CAC 7.115,77 -1,44% -0,52% DJIA 35.767,19 -1,28% -1,57% S&P-500 4.602,51 -1,59% -3,43% Nasdaq-Comp. 14.610,96 -2,18% -6,61% Nasdaq-100 15.259,53 -2,13% -6,50% Nikkei-225 FEIERTAG EUREX Stand +-Ticks Bund-Future 169,94 -13

ROHSTOFFMÄRKTE

ROHOEL zuletzt VT-Settl. +/- % +/- USD % YTD WTI/Nymex 78,28 78,90 -0,8% -0,62 +4,1% Brent/ICE 80,85 81,75 -1,1% -0,90 +3,7% METALLE zuletzt Vortag +/- % +/- USD % YTD Gold (Spot) 1.799,37 1.796,38 +0,2% +3,00 -1,7% Silber (Spot) 22,44 22,38 +0,3% +0,06 -3,8% Platin (Spot) 936,55 961,50 -2,6% -24,95 -3,5% Kupfer-Future 4,35 4,41 -1,3% -0,06 -2,5%

Am Ölmarkt zeigen sich die Preise mit Abgaben, nachdem die Förderung in Kasachstan und Libyen wieder angelaufen ist. Die libysche Ölproduktion ist nach Angaben des Energieministers des Landes um 200.000 Barrel pro Tag gestiegen, nachdem eine wichtige Pipeline wieder in Betrieb genommen wurde. Und die Produktion in Kasachstan sei nach den schweren Protesten auf das normale Niveau zurückgekehrt, heißt es.

FINANZMARKT USA

Die anhaltenden Zinssorgen drücken auch zu Wochenbeginn die Wall Street kräftig ins Minus. Vor allem die Nasdaq-Indizes mit vielen stark zinsreagiblen Wachstumsaktien stehen mit den weiter steigenden Marktzinsen erneut unter Abgabedruck. Goldman Sachs und die Deutsche Bank gehen nun davon aus, dass die US-Notenbank die Leitzinsen im laufenden Jahr nicht wie bislang erwartet drei sondern vier Mal anheben wird, erstmalig im März nach Beendigung der Wertpapierkäufe. Am Anleihemarkt legen die Renditen weiter zu. Die Zehnjahresrendite steigt um 2,1 Basispunkte auf 1,79 Prozent - den höchsten Stand seit Beginn der Corona-Pandemie im Jahr 2020. Zudem richten die Anleger ihre Blicke auf die anstehende Berichtssaison. Im Verlauf der Woche werden Viertquartalszahlen von JP Morgan Chase, Citigroup, Wells Fargo und Blackrock erwartet. Take-Two Interactive (-14,3%) übernimmt die Videospielefirma Zynga (+44,9%). Wie die beiden Unternehmen mitteilten, haben sie sich auf einen Deal geeinigt, in dem Zynga mit rund 12,7 Milliarden Dollar bewertet wird. Pfizer (-0,4%) arbeitet in den kommenden vier Jahren mit Beam Theraupeutics (-3,7%) in drei Forschungsprogrammen für seltene Krankheiten der Leber, der Muskeln und des Zentralen Nervensystems zusammen. Der Pharmakonzern zahlt zunächst 300 Millionen US-Dollar an Beam. Der Biotech-Firma winken zudem Meilensteinzahlungen von bis zu 1,05 Milliarden Dollar. Apria springen 25,9 Prozent nach oben, nachdem der Medikamenten- und Medizintechnik-Großhändler Owens & Minor (-1,9%) die Übernahme des Unternehmens für rund 1,45 Milliarden Dollar vermeldet hat. Je Apria-Aktie zahlt Owens & Minor 37,50 Dollar, was einem Aufschlag von 26 Prozent auf den Schlusskurs vom 7. Januar entspricht. Für die Moderna-Aktie geht es um 8,3 Prozent aufwärts. Der US-Biotechkonzern hat sich für dieses Jahr bereits Produktumsätze in Höhe von rund 18,5 Milliarden Dollar gesichert. Dies zieht auch die Aktien anderer Impstoff-Hersteller nach oben. So gewinnen Biontech 4,0 Prozent und Novavax 5,7 Prozent. Lululemon büßen 4,6 Prozent ein, nachdem der Hersteller von Yoga-Bekleidung seine Umsatz- und Gewinnprognose für das vierte Quartal nach unten korrigiert hat.

FINANZMÄRKTE EUROPA

Deutlich leichter - Hauptbelastungsfaktor waren die Inflations- und Zinsrisiken, nachdem die US-Notenbank in ihrem jüngsten Protokoll eingeräumt hatte, dass sie die Inflationsgefahren falsch eingeschätzt hat. Die rapide gestiegen Zinserhöhungsspekulationen sind tendenziell belastend für Technologiewerte (-3,6%) sowie günstig für Bankenwerte (+0,2%). Commerzbank haben gegen den allgemeinen Bankentrend mit Abgaben von 2,1 Prozent geschlossen. Belastend dürfte gewirkt haben, dass Cerberus laut Angaben aus dem Handel angeblich einen Verkauf der rund 21 Millionen Aktien an dem Kreditinstitut gestartet haben soll. Atos brachen um 16,8 Prozent ein, nachdem das französische IT-Unternehmen eine weitere Gewinnwarnung veröffentlicht hatte. Atos sieht die operative Marge nun bei rund 4 Prozent des Umsatzes gegenüber einem Ziel von rund 6 Prozent. BMW stiegen im DAX um 1,7 Prozent auf 97,20 Euro, nachdem Goldman Sachs die Aktie mit einem Kursziel von 123 Euro auf die Kaufliste genommen hat. Vitesco hielten sich besser als der Gesamtmarkt mit minus 0,6 Prozent dank eines Milliarden-Auftrags aus den USA für Hochvolt-Inverter. Hellofresh gaben 4,5 Prozent und Delivery Hero 3,7 Prozent nach, Sartorius 7,5 Prozent - hier drückte auch die weichende Phantasie aus Aktien, die als Corona-Gewinner gelten. Für Ubisoft ging es an der Pariser Börse um 4,4 Prozent nach oben. Die Aktie wurde gestützt von gestiegener Übernahmefantasie im Sektor. Molecular Partners haussierten mit Aufschlägen von 22,8 Prozent. Für Fantasie sorgte die Meldung, dass das Unternehmen zusammen mit Novartis (+0,8%) positive Daten zu ihrem antiviralen Covid-19-Medikament Ensovibep veröffentlicht hat. Die Aktien von Frankreichs Atomstromversorger EDF (+0,9%) waren weiter gesucht infolge der Diskussion um die EU-Taxonomie und ihre Einstufung als "nachhaltig".

DEVISEN

DEVISEN zuletzt +/- % Mo, 8:09 Uhr Fr, 18:55 Uhr % YTD EUR/USD 1,1333 -0,2% 1,1335 1,1357 -0,3% EUR/JPY 130,41 -0,7% 131,21 131,30 -0,4% EUR/CHF 1,0491 +0,5% 1,0433 1,0436 +1,1% EUR/GBP 0,8353 -0,1% 0,8341 0,8363 -0,6% USD/JPY 115,08 -0,5% 115,76 115,62 -0,0% GBP/USD 1,3568 -0,1% 1,3589 1,3580 +0,3% USD/CNH (Offshore) 6,3806 -0,1% 6,3783 6,3851 +0,4% Bitcoin BTC/USD 41.469,74 -1,7% 42.146,79 41.961,69 -10,3%

Der Dollar erholt sich weitgehend von den Abgaben am Freitag. Der Dollar-Index legt 0,3 Prozent zu. Die Arbeitsmarktdaten für Dezember hatten ein geringeres Beschäftigungswachstum als erwartet ausgewiesen und den Greenback unter Abgabedruck gesetzt. Es ist unwahrscheinlich, dass die US-Notenbank durch das schwächere Beschäftigungswachstum beunruhigt ist, da der zugrundeliegende Trend weiterhin günstig ist und eine weitere Verbesserung des Arbeitsmarktes erwartet wird, so Lee Hardman, Währungsanalyst der MUFG Bank.

FINANZMÄRKTE OSTASIEN

Während die Indizes an den chinesischen Börsen im Verlauf ins Plus drehten, ging der Kospi in Seoul mit einem kräftigen Minus aus dem Tag. Die Erholung im Handelsverlauf an den chinesischen Börsen begründeten Marktteilnehmer mit Hoffnungen auf geldpolitische Lockerungen. Zur Stütze in Hongkong entwickelten sich die schwer gebeutelten Immobilienaktien. Auslöser war die Nachricht, dass Shimao Group (+20%) - das Unternehmen hatte in der Vorwoche einer Zinszahlung nicht nachkommen können - nun angeblich sämtliche Wohn- und Geschäftsimmobilienprojekte zum Verkauf stellt. Country Garden lagen im Hongkonger Späthandel 3,7 Prozent höher, China Vanke 2,4 Prozent. China Evergrande zeigten sich wenig verändert, nachdem sie zuvor noch über 4 Prozent im Minus gelegen hatten. China Life Insurance lagen 2,1 Prozent im Minus, nachdem der Chairman des Versicherers wegen möglicher disziplinarischer Verstöße in den Blick der Behörden geraten ist. In Seoul knickte der Kurs von LG Household & Beauty um rund 13 Prozent ein. Die Aktie litt unter Spekulationen über schwächere Viertquartalsergebnisse. Im Sog ging es für das Papier des Kosmetikherstellers Amorepacific um gut 5 Prozent abwärts. In Sydney gehörten Rohstoffaktien zu den größeren Gewinnern. Rio Tinto und BHP legten um über 2 und Fortescue um 1,5 Prozent zu. Hintergrund ist laut Marktexperten die offenbar sehr robuste US-Konjunktur. Novonix gewannen fast 11 Prozent. Der Batterietechnologieexperte hat den Prozess zur Notierung seiner Aktien an der Nasdaq auf den Weg gebracht.

UNTERNEHMENSMELDUNGEN SEIT 13.30 UHR

Biontech schließt Forschungskooperation mit Crescendo Biologics

Die Mainzer Biotech SE holt sich für die Entwicklung neuartiger Immuntherapien einen Partner ins Boot. Biontech hat eine zunächst auf drei Jahre angelegte Forschungszusammenarbeit mit dem Immuno-Onkologie-Unternehmen Crescendo Biologics abgeschlossen. Biontech zahlt Crescendo 40 Millionen US-Dollar, zudem hat Crescendo Ansprüche auf Entwicklungs-, Zulassungs- und kommerzielle Meilensteinzahlungen von insgesamt mehr als 750 Millionen Dollar sowie auf Lizenzgebühren.

Compleo schließt Ladesäulen-Partnerschaft mit Diebold Nixdorf

Die Compleo Charging Solutions AG will ihr Dienstleistungsgeschäft rund um Ladesäulen mithilfe von Diebold Nixdorf ausbauen. Wie die beiden Unternehmen mitteilten, soll Diebold Nixdorf Dienstleistungen wie Break&Fix, präventive Wartung, Helpdesk sowie Monitoring und Datenanalyse bereitstellen, während Compleo die benötigte Hardware, Software-Services und schlüsselfertige Komplettlösungen anbietet.

Delivery Hero hat Anteil an Startup Rappi weiter reduziert

(MORE TO FOLLOW) Dow Jones Newswires

January 10, 2022 12:54 ET (17:54 GMT)

DJ LATE BRIEFING - Unternehmen und Märkte -2-

Delivery Hero hat den Anteil an dem lateinamerikanischen Delivery-Startup Rappi weiter reduziert und will langfristig ganz aus dem Investment aussteigen. Der Berliner DAX-Konzern hat weitere Rappi-Anteile im Wert von 150 Millionen US-Dollar verkauft. Damit belaufe sich der Anteil an dem Lieferdienst Rappi nun auf rund 7,9 Prozent auf verwässerter Basis. Der Anteil ist den Angaben zufolge derzeit mehr als 400 Millionen Dollar wert, wenn man die Bewertung von Rappi in der Finanzierungsrunde Serie F zugrundelegt.

Klageregister gegen Sparkasse KölnBonn wegen Gebührenerhöhung eröffnet

Im Streit um die Rückzahlung erhöhter oder neu eingeführter Gebühren hat das Bundesamt für Justiz (BfJ) das Klageregister für eine Musterfeststellungsklage gegen die Sparkasse KölnBonn eröffnet. Betroffene Kunden können somit ab sofort ihre Ansprüche anmelden und sich in das Register eintragen. Die Klage gegen zu Unrecht erhobene Gebühren hatte der Verbraucherzentrale Bundesverband (vzbv) beim Oberlandesgericht in Hamm eingereicht.

BMWi: Staatshilfen für MV Werften nur bei Beitrag vom Eigentümer

Die Bundesregierung ist zu Staatshilfen für die angeschlagene MV Werften nur in dem Fall bereit, dass der asiatische Eigentümer Genting selbst einen "angemessenen" Beitrag leistet. Eine Sprecherin des Bundeswirtschaftsministeriums erklärte, dass dies Bedingung sei für weitere Staatshilfen in Höhe von 600 Millionen Euro. Die stellvertretende Regierungssprecherin Christiane Hoffmann betonte, dass die Bundesregierung sich auch im Falle einer Insolvenz von MV Werften für den Erhalt der fast 2.000 Arbeitsplätze einsetzen werde.

MV Werften melden Insolvenz an

Die MV Werften mit Standorten in Wismar, Rostock und Stralsund haben einen Insolvenzantrag gestellt. Das bestätigte ein Sprecher des Amtsgerichts Schwerin der Nachrichtenagentur AFP. Der Betrieb auf der Werft in Wismar laufe vorerst weiter, sagte ein Sprecher des Unternehmens. Die MV Werften gehören zur Genting-Gruppe in Hongkong und beschäftigen derzeit nach eigenen Angaben knapp 2.000 Mitarbeiter.

Air France erhöht Ticketpreise für Einsatz von Biokraftstoff

Die Fluggesellschaft Air France will wegen des Einsatzes von bis zu einem Prozent Biokraftstoff die Ticketpreise erhöhen. Pro Ticket erhöhe sich der Preis um bis zu 4 Euro für die Economy- und bis zu 12 Euro für die Businessklasse, teilte Air France mit. Der Treibstoff auf Basis von Pflanzenöl werde bei Flügen von Frankreich und den Niederlanden aus eingesetzt.

Microsoft verliert Spezialisten für Augmented Reality

Auf dem Weg zur Entwicklung des sogenannten Metaversums macht sich der zunehmende Bedarf an Spezialisten für Augmented Reality bemerkbar. Microsoft hat nach Angaben von ehemaligen Mitarbeitern im zurückliegenden Jahr rund 100 Softwareingenieure verloren, die Erfahrungen mit der Entwicklung der Hololens-Brille des Konzerns haben. Viele von ihnen seien zum Facebook-Mutterkonzern Meta Platforms gewechselt.

Privates Nachhilfeunternehmen in China baut 60.000 Stellen ab

Härtere Regeln der chinesischen Behörden für die milliardenschwere Nachhilfeindustrie des Landes haben sich im vergangenen Jahr massiv auf das Geschäft eines der größten Unternehmen der Branche ausgewirkt. Insgesamt 60.000 Stellen seien abgebaut worden, schrieb der Gründer der Nachhilfefirma New Oriental Education & Technology, Yu Minhong, am Wochenende im Online-Netzwerk Wechat. Der Gewinn sei um 80 Prozent eingebrochen.

Rolls-Royce verkauft 2021 fast 50 Prozent mehr Autos

Der britische Traditionshersteller Rolls-Royce hat im vergangenen Jahr fast 50 Prozent mehr Autos verkauft als im Vorjahr. Insgesamt gingen 5.586 Luxuskarossen an Käuferinnen und Käufer in aller Welt, wie die BMW-Tochter mitteilte. 2021 sei ein "phänomenales Jahr" für Rolls-Royce gewesen, erklärte Unternehmenschef Torsten Müller-Ötvös.

Take-Two kauft Videospielefirma Zynga für 12,7 Milliarden Dollar

Take-Two Interactive übernimmt die Videospielefirma Zynga. Die beiden Unternehmen haben sich auf einen Deal geeinigt, in dem Zynga mit rund 12,7 Milliarden US-Dollar bewertet wird. Zynga-Aktionäre erhalten je Aktie 3,50 Dollar in bar und den Gegenwert von 6,36 Dollar in Take-Two-Aktien. Damit wird die Zynga-Aktie mit 9,86 Dollar bewertet, was einem Aufschlag auf den Schlusskurs vom Freitag von rund 64 Prozent entspricht.

T-Mobile US übernimmt Werbedienstleister Octopus Interactive

T-Mobile US verstärkt sein Werbeangebot mit einer Übernahme. Wie die US-Tochter der Deutschen Telekom mitteilte, übernimmt sie Octopus Interactive, einen Betreiber interaktiver Bildschirme in Fahrzeugen der Fahrdienstvermittler Uber und Lyft. Finanzielle Details nannte T-Mobile nicht.

Kontakt zum Autor: maerkte.de@dowjones.com

DJG/err

(END) Dow Jones Newswires

January 10, 2022 12:54 ET (17:54 GMT)

Copyright (c) 2022 Dow Jones & Company, Inc.