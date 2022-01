DGAP-Ad-hoc: Eckert & Ziegler Strahlen- und Medizintechnik AG / Schlagwort(e): Strategische Unternehmensentscheidung/Joint Venture

Eckert & Ziegler unterzeichnet exklusiven Liefervertrag für Ytterbium-176



10.01.2022 / 19:36 CET/CEST

Veröffentlichung einer Insiderinformation nach Artikel 17 der Verordnung (EU) Nr. 596/2014, übermittelt durch DGAP - ein Service der EQS Group AG.

Berlin, 10.01.2022. Die Eckert & Ziegler Radiopharma GmbH (EZR), der radiopharmazeutische Produktionszweig von Eckert & Ziegler, hat mit Atom Mines LLC (Texas, USA), einem Hersteller von Ytterbium und mit einem Tochterunternehmen der Pointsman Foundation (Texas, USA), einen Joint-Venture-Vertrag und exklusiven langfristigen Liefervertrag für Ytterbium-176 abgeschlossen. Die Vereinbarung hat eine strategische Dimension, da sich Krebstherapien auf der Basis von Lutetium-177 als hochwirksam erwiesen haben, der weltweite Vorrat am unverzichtbaren Vorprodukt Ytterbium-176 jedoch bisher in Gramm pro Jahr gemessen wurde. Ein neues Herstellungsverfahren, das teilweise von EZR finanziert und von Atom Mines entwickelt wurde, soll nun diesen Engpass lösen: die ersten ausgelieferten Proben erfüllten die relevanten Qualitätskriterien, insbesondere die Isotopenreinheit. EZR wird damit in die Lage versetzt, Lutetium-177 in großen Mengen für Pharmaunternehmen in aller Welt und darüber hinaus für Hunderttausende von Patienten pro Jahr anzubieten. Ihr Ansprechpartner bei Rückfragen:

Eckert & Ziegler AG, Karolin Riehle, Investor Relations

Robert-Rössle-Str. 10, 13125 Berlin

Tel.: +49 (0) 30 / 94 10 84-138, karolin.riehle@ezag.de, www.ezag.de Informationen und Erläuterungen des Emittenten zu dieser Mitteilung:



Obwohl sich Lutetium-177 basierte Radiotherapeutika in klinischen Studien als hochwirksam erwiesen haben, beschränkten sich die behördlichen Zulassungen bisher auf seltene Krebsarten wie neuroendokrine Tumore. Vor kurzem haben die amerikanische Gesundheitsbehörde FDA und andere Aufsichtsbehörden die Zulassungen für Radiotherapeutika auf Lutetium-177-Basis auf Prostatakrebs, der zweithäufigsten Todesursache bei Krebs, ausgeweitet. Bei Arzneimittelherstellern führte dies zu Lieferunsicherheiten, insbesondere wegen der begrenzten Verfügbarkeit von Ytterbium-176. 'Wir sind begeistert von den bisherigen Ergebnissen und dem Potenzial der neuen Herstellungstechnologie', kommentierte Lutz Helmke, COO von EZR. 'Atom Mines schließt eine wichtige Lücke in der Lieferkette für Lutetium-177 nca und stärkt unsere Position als Partner für globale radiopharmazeutische Unternehmen wie Novartis, Bayer oder Telix.'



Über Eckert & Ziegler.

Die Eckert & Ziegler Strahlen- und Medizintechnik AG gehört mit rund 900 Mitarbeitern zu den führenden Anbietern von isotopentechnischen Komponenten für Nuklearmedizin und Strahlentherapie. Das Unternehmen bietet weltweit an seinen Standorten Dienstleistungen und Produkte im Bereich der Radiopharmazie an, von der frühen Entwicklung bis hin zur Kommerzialisierung. Die Eckert & Ziegler Aktie (ISIN DE0005659700) ist im TecDAX der Deutschen Börse gelistet.

