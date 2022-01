The following instruments on Boerse Frankfurt do have their last trading day on 10.01.2022

Die folgenden Instrumente in Boerse Frankfurt haben ihren letzten Handelstag am 10.01.2022



ISIN Name

CA30734R1001 FAR RESOURCES LTD O.N.

FR0014006X98 UNEDIC 21/24 MTN 2

US06406RAA59 BK OF NY MELLON 2022

US63947U1079 NCINO INC. DL -,0005

FOREMOST LITHIUM RESOURCE & TECHNOLOGY-Aktie komplett kostenlos handeln - auf Smartbroker.de