Bittrex Global, die führende Börse für digitale Vermögenswerte, hat heute die Einstellung von Paul Grier als Chief Marketing Officer des Unternehmens bekanntgegeben. Er hat sein Amt am 1. Januar 2022 angetreten.

Grier bringt über zwei Jahrzehnte strategische Marketing- und Kommunikationserfahrung bei Bittrex Global ein und hatte Führungspositionen bei Unternehmen wie ICAP, der NEX Group, der CME Group sowie zuletzt der London Stock Exchange Group (LSEG) inne, wo er eine Reihe von Marketing- und Kommunikationskampagnen infolge der Transaktion mit Refinitiv, einem der weltweit größten Anbieter von Daten und Infrastruktur im Zusammenhang mit Finanzmärkten, leitete.

"Paul Grier ist ein bewährter Marketingexperte, der reichhaltige Erfahrungen in seine Rolle bei Bittrex Global einbringt", so Stephen Stonberg, CEO von Bittrex Global. "Bittrex Global ist die ihre Kategorie definierende Börse für digitale Vermögenswerte mit garantierter Sicherheit. Wir treten mit der Einführung von neuen Initiativen und Produkten in unsere nächste Wachstumsphase ein, und während Krypto-Börsen immer stärker in etablierte Finanzinstitutionen integriert werden, wird Griers Erfahrung mit Finanzdienstleistungen die Lancierung unserer Angebote ab dem Jahr 2022 aufwerten."

In seiner neuen Rolle bei Bittrex Global wird Grier interne und externe Marketinganweisungen beaufsichtigen, Aktivitäten im Zusammenhang mit Markenbewusstsein und Ausdehnung anführen und für die Verwaltung des umfangreichen Portfolios für Kundenkommunikation verantwortlich zeichnen. Er wird zudem maßgeblich an der Entwicklung neuer strategischer Initiativen beteiligt sein, die Kern- und Flagship-Produkte ergänzen werden.

"Ich freue mich sehr über meinen Beitritt zu Bittrex Global, um dem Unternehmen dabei behilflich zu sein, als führender und visionärer Vertreter von Börsen für digitale Vermögenswerte den Weg zu markieren", so Paul Grier. "Bittrex Global ist ein glänzendes Beispiel dafür, wie Krypto-Börsen zuverlässig, sicher und nach den höchsten Normen der Rechtmäßigkeit betrieben werden und gleichzeitig für mehr aufsichtsrechtliche Klarheit kämpfen. Kryptowährungen und Blockchain-Technologien werden zunehmend mehr Einfluss auf die Art und Weise nehmen, wie wir alle Geschäfte tätigen, und ich freue mich enorm darauf, Teil dieser Revolution zu sein und Bittrex Global auf dieser außergewöhnlichen und unaufhaltsamen Reise beizustehen."

ÜBER BITTREX GLOBAL

Bittrex Global, die sicherste Börse für digitale Vermögenswerte, betreut sowohl Privat- als auch Firmenkunden weltweit. Bittrex Global setzt sich für den Aufbau von Vermögen durch seine Kunden ein und ermöglicht den Kauf und Verkauf von über 250 Tokens. Durch den Einsatz von hochmoderner Technologie, fortschrittlichen Sicherheitsprotokollen und einer ausgeklügelten und flexiblen mehrstufigen Wallet-Strategie bietet das Unternehmen professionellen Kunden und Anfängern gleichermaßen ein hochwertiges Erlebnis. Bittrex Global ist ein wichtiger Akteur bei der Förderung der breiten Übernahme von sicheren und dezentralen Methoden des Vermögensaufbaus, die den vielseitigen aufsichtsrechtlichen Maßnahmen auf der ganzen Welt entsprechen. Weitere Infos: https://global.bittrex.com/

Die Ausgangssprache, in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle und autorisierte Version. Übersetzungen werden zur besseren Verständigung mitgeliefert. Nur die Sprachversion, die im Original veröffentlicht wurde, ist rechtsgültig. Gleichen Sie deshalb Übersetzungen mit der originalen Sprachversion der Veröffentlichung ab.

Originalversion auf businesswire.com ansehen: https://www.businesswire.com/news/home/20220110005019/de/

Contacts:

ANSPRECHPARTNER MEDIEN:

Sevans PR

Sarah Evans

sarah@sevanspr.com

224-829-8820

Sarah Mawji

sm@sevanspr.com

Julia Lazniuk

Julia@sevanspr.com