Weil die derzeitige Pandemiesituation es schwierig macht, internationale Veranstaltungen zu organisieren, und den Auslandsreiseverkehr behindert, gibt der Vorstand von Sudvinbio die Verschiebung der Fachmesse Millésime Bio 2022 sowohl im digitalen als auch im Präsenzformat bekannt.

Die neuen Termine lauten:

Präsenzmesse, Messegelände Parc des Expositions Montpellier:

Montag, 28. Februar, bis Mittwoch, 2. März 2022: neue Termine

Digitale Konferenz:

Montag, 24. und Dienstag, 25. Januar 2022: neue Termine

Wettbewerb Challenge Millésime Bio

Dienstag, 11. und Mittwoch, 12. Januar 2022: Termine bleiben gleich

Aussteller und Besucher wünschten die Veranstaltungsverschiebung:

Diese Entscheidung wurde nach einer Befragung der Aussteller und Besucher am Dienstag, 4. Januar, getroffen, um zu ermitteln, ob diese vorzogen, die Millésime Bio an den planmäßigen Daten (24.-26. Januar 2022 im Messegelände Parc des Expositions Montpellier) durchzuführen.

Die Mehrheit der Befragten brachte ihren Wunsch zum Ausdruck, die Veranstaltung auf einen späteren Termin im Jahr 2022 zu verschieben. Obgleich die Teilnahmebeschränkungs-Regeln nicht für Handelsmessen gelten, gaben fast zwei Drittel der von Ausstellern befragten Kunden an, die Teilnahme an der Veranstaltung nicht mehr garantieren zu können. In der Besucherumfrage wurde dieses Muster bestätigt, und ein hoher Anteil der Befragten gab an, lieber keine Reise unternehmen zu wollen.

Anmeldung für Ihre Akkreditierung:

Die Online-Akkreditierungsplattform ist weiterhin geöffnet. Sie können sich weiterhin über den nachstehenden Link bei Ihrem Bereich anmelden: hier klicken.

Weitere Informationen über den Bio-Weinmarkt finden Sie in der von Millésime Bio und Ipsos durchgeführten Studie zum Konsum von Bio-Wein in Europa vom Oktober 2021, die unter dem folgenden Link heruntergeladen werden kann: https://www.millesime-bio.com/en/presse/dossiers-de-presse.

MILLÉSIME BIO MONDIAL DU VIN BIOLOGIQUE

Die von Sudvinbio, einem berufsübergreifenden Verband der Bioweinhersteller und -händler aus der Region Okzitanien, ausgerichtete Millésime Bio ist die weltweite Fachmesse für Bioweine und andere alkoholische Bio-Getränke und Spirituosen. Zu Beginn jedes Jahres wird sie zum weltweit größten Markt für Bioweine. 2022 werden mehr als 1450 Weinproduzenten damit ihre Geschäfte fördern. Jedes Jahr nehmen Tausende von Besuchern an der Messe teil. Die diesjährige Ausgabe findet in zwei Formaten statt, als digitale Sitzung am 24. und 25. Januar, die 24 Stunden am Tag geöffnet ist, und als Präsenzveranstaltung auf dem Messegelände Parc des Expositions Montpellier vom 28. Februar bis zum 2. März.

