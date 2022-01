Die Kurse von US-Staatsanleihen haben am Montag an ihre jüngsten Verluste angeknüpft. Der Terminkontrakt für zehnjährige Treasuries (T-Note-Future) fiel zuletzt um 0,11 Prozent auf 128,16 Punkte. Die Rendite für zehnjährige Staatspapiere stieg auf 1,780 Prozent.Die Renditen am US-Anleihemarkt befinden sich bereits seit Beginn des noch jungen Jahres im Höhenflug. Nachdem sie zunächst noch von der Zuversicht ...

