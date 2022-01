Erstmals haben Forscher:innen das Vorkommen von Wasser in Proben von Mondregolith nachgewiesen - bis zu 180 Gramm pro Tonne. Den Mondstaub hatte die chinesische Sonde Chang'e 5 auf dem Mond eingesammelt und Ende 2020 zur Erde gebracht. Insbesondere auf dem Südpol unseres Mondes vermuten Forscher:innen schon länger viel Wasser. Die Menge des dort in gefrorener Form anzutreffenden kühlen Nasses soll etwa der des Bodensees entsprechen - 50 Billionen Liter. Noch gar nicht so lange her ist, dass mithilfe des fliegenden Teleskops Sofia (Stratospheric Observatory for Infrared Astronomy) Wassermoleküle im Mondstaub entdeckt wurden - ...

Den vollständigen Artikel lesen ...