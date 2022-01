Die beiden Organisationen haben sich mit dem Ziel zusammengetan, Startups aus den Bereichen Energie, Seehafenbetrieb, Logistik und Schifffahrt bei der Skalierung innovativer Lösungen für Häfen und maritime Technologien auf lokaler und internationaler Ebene zu unterstützen.

Das globaleVentureCapital-Unternehmen 500 Global und die Ashdod Port Company ("Ashdod Port"), ein bedeutender Hafen in Israel, haben sich zusammengetan, um die erste Kohorte des Ashdod Port Accelerator von 500 Global zu starten.

Ashdod Port und 500 Global werden bis zu 14 israelische Startups für das Beschleunigungsprogramm auswählen, das Startups dabei hilft, Partnerschaftsmöglichkeiten mit Ashdod Port im Rahmen eines beschleunigten Konzeptnachweises im Laufe von fünf bis sechs Monaten zu testen und zu validieren.

Für diese erste Kohorte wählt Ashdod Port Startups mit Lösungen in den Bereichen Energie, Seehafenbetrieb, Logistik und Schifffahrt aus. Die Startups werden 12 Wochen lang im Rahmen von Masterclasses und Coachings durch das internationale Mentorennetzwerk von 500 Global betreut und erhalten vom Hafen eine breite Palette an Unterstützung und Ressourcen, darunter auch Testräume für ihre Produkte.

"Im Gegensatz zu traditionellen Beschleunigungsprogrammen, die sich auf die Skalierung und Wachstumsförderung konzentrieren, erhält ein Startup, das von 500 Global für den Ashdod Port Accelerator ausgewählt wird, handfeste Möglichkeiten, direkt mit dem Proof of Concept zu beginnen, und befindet sich auf einem Fast-Track zu Pilotprojekten, Partnerschaften und Integrationsmöglichkeiten mit Ashdod Port. Wir freuen uns, dass wir Startups im maritimen Bereich mit einem innovativen Partner bei ihrer Expansion und ihrem Wachstum unterstützen können", sagte Ee Ling Lim, Executive Director des Bereichs Global Programs bei 500 Global.

"Das vergangene Jahr hat gezeigt, dass die Schifffahrt und die Seewege eine wichtige Rolle für das reibungslose Funktionieren der Weltwirtschaft spielen, da schätzungsweise 90 der Waren auf dem Seeweg transportiert werden. Wir stoßen in einen "blauen Ozean" vor, der die Technologie begierig aufzunehmen scheint, und hoffen, dass wir anderen Häfen in der Welt die guten Nachrichten überbringen können. Ich gratuliere 500 Global zu diesem Erfolg und freue mich über die Gelegenheit, mit ihnen zusammenzuarbeiten und dazu beizutragen, Innovationen in der Welt der Schifffahrt voranzutreiben", sagte Shiko Zana, CEO des Ashdod Port Board of Directors.

Bewerbungen für den Ashdod Port Accelerator von 500 Global sind vom 10. Januar bis 3. Februar 2022 möglich. Das Programm und der Konzeptnachweis (Proof of Concept) werden voraussichtlich von März bis September 2022 stattfinden. Interessierte Startups können sich über https://ecosystems.500.co/ashdod-port-accelerator informieren und bewerben

Über 500 Global

500 Global ist eine Risikokapitalgesellschaft mit einem verwalteten Vermögen von 1,8 Milliarden USD, die frühzeitig in Gründer von schnellwachsenden Technologieunternehmen investiert. Wir konzentrieren uns auf Märkte, in denen Technologie, Innovation und Kapital langfristige Werte schaffen und das Wirtschaftswachstum vorantreiben können. Wir arbeiten eng mit zentralen Stakeholdern zusammen und beraten Regierungen und Unternehmen im Hinblick darauf, wie sie unternehmerische Ökosysteme am besten unterstützen können, damit Startups florieren können. 500 Global hat mehr als 6.000 Gründer unterstützt, die für mehr als 2.500 Unternehmen in 77 Ländern tätig sind. Unser Portfolio umfasst 41 Unternehmen mit einem Wert von über 1 Milliarde USD und 125 Unternehmen mit einem Wert von über 100 Millionen USD. Unsere mehr als 140 Teammitglieder befinden sich in mehr als 15 Ländern und bringen Erfahrung als Unternehmer, Investoren und Betreiber von einigen der weltweit führenden Technologieunternehmen mit.

Über Ashdod Port

Ashdod Port, der Hafen Israels, ist der führende Seehafen des Staates Israel und liegt strategisch günstig, etwa 40 km von Tel Aviv entfernt und in der Nähe der wichtigsten Handelszentren und Autobahnen des Landes.

Diese Pressemitteilung ist ausschließlich für allgemeine Informations- und Aufklärungszwecke bestimmt. 500 Global und Ashdod Port sind unabhängige Drittparteien. Dieses Programm wird von Ashdod Port in Zusammenarbeit mit 500 Startups Incubator, L.L.C. durchgeführt. Inhalte, die im Rahmen solcher Programme, Dienstleistungen oder Veranstaltungen zur Verfügung gestellt werden, dürfen unter keinen Umständen als Anlage-, Rechts-, Steuer- oder Rechnungslegungsberatung durch eine der Parteien ausgelegt werden. Obwohl die Parteien angemessene Schritte unternommen haben, um sicherzustellen, dass die in dieser Pressemitteilung enthaltenen Informationen korrekt und auf dem neuesten Stand sind, kann keine Haftung für etwaige Fehler oder Unvollständigkeiten übernommen werden. Es werden keine Zusicherungen hinsichtlich bestimmter Ergebnisse gemacht, die sich aus dem Vertrauen auf den Inhalt dieser Pressemitteilung und auf Links zu Dritten ergeben. Der Inhalt dieser Pressemitteilung darf unter keinen Umständen als Anlageberatung verstanden werden. Der Inhalt oder die Informationen in dieser Pressemitteilung sind nicht als Angebot zum Verkauf oder als Aufforderung zum Kauf von Wertpapieren der hierin genannten Parteien oder als deren Empfehlung zu verstehen. Es handelt sich um ein Programm, bei dem es sich nicht um ein Investitionsprogramm handelt, und die Teilnahme an dem Programm beinhaltet oder gewährleistet keine Investition von 500 Global, Ashdod Port oder ihren jeweiligen Tochtergesellschaften. Die Teilnahme an dem Programm schließt jedoch nicht aus, dass 500 Global, Ashdod Port oder ihre Tochtergesellschaften zukünftige Investitionen in ein teilnehmendes Unternehmen in Erwägung ziehen.

