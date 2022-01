DJ Intel wirbt Finanzvorstand bei Micron ab

Von Kimberly Chin

NEW YORK (Dow Jones)--Der Chipkonzern Intel hat einen Nachfolger für den im Mai in den Ruhestand gehenden George Davis gefunden. David Zinsner, derzeit noch CFO bei Micron Technology Inc, wird den Posten übernehmen, wie die Intel Corp mitteilte. Micron kündigte an, dass Chief Business Officer Sumit Sadana vorübergehend auch die Rolle des CFO übernehmen werde. Die Suche für einen Nachfolger habe begonnen.

Intel teilte unterdessen auch mit, dass Gregory Bryant, Leiter der Client Computing Group, das Unternehmen zum Ende des Monats verlassen werde. Der Bereich ist für das PC-Geschäft von Intel verantwortlich und erwirtschaftet mehr als die Hälfte des Umsatzes des Unternehmens. Er wolle eine neue Chance außerhalb des Unternehmens ergreifen, so Intel. Nachfolger von Bryant werde Michelle Johnston Holthaus, derzeit Executive Vice President und General Manager für Vertrieb-, Marketing- und Kommunikation.

January 11, 2022 00:32 ET (05:32 GMT)

