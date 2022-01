DJ PRESSESPIEGEL/Zinsen, Konjunktur, Kapitalmärkte, Branchen

BRÜCKENKOLLAPS - Die deutsche Bauindustrie hat vor einem nationalen "Brückenkollaps" gewarnt. "Deutschland steht vor einem Brückenkollaps. Der Abriss der maroden Brücke bei Lüdenscheid ist neben Wiesbaden und Berlin-Treptow ein weiteres Beispiel für ein bundesweites Verkehrsdesaster", sagte der Hauptgeschäftsführer des Hauptverbands der Deutschen Bauindustrie (HDB), Tim-Oliver Müller. Müller forderte die Einberufung einer Task-Force. Die Autobahn GmbH hatte am Freitag mitgeteilt, dass die marode Talbrücke Rahmede auf der Autobahn 45 bei Lüdenscheid abgerissen werden muss. Nach Angaben des HDB sind vor allem Brückenbauwerke kritisch, die zwischen 1960 und 1979 errichtet wurden. Diese belaufen sich laut HDB auf 39,4 Prozent aller Brücken in Deutschland. (Funke Mediengruppe)

ENERGIEWENDE - Niedersachsens Wirtschafts- und Energieminister Olaf Lies (SPD) schlägt Bundeswirtschaftsminister Robert Habeck (Grüne) eine Energiewende-Kommission vor. "Die Energiewende ist ein gewaltiges Transformationsprojekt. Für ihr Gelingen ist nicht nur wirtschaftliche, sondern auch gesellschaftliche Akzeptanz von größter Bedeutung. Nach dem Vorbild der Kohlekommission sollten Bund und Länder deshalb mit allen betroffenen Interessengruppen eine hochrangig besetzte Energiewende-Kommission einberufen", sagte Lies der WirtschaftsWoche. Das Gremium solle in den kommenden drei bis vier Monaten Konsens über die Ziele und die notwendigen Schritte hin zur Klimaneutralität herstellen. (Wiwo)

KONJUNKTUR - Der Wirtschaftsweise Achim Truger sieht die deutsche Wirtschaft trotz der Omikron-Welle in diesem Jahr vor einem Aufschwung. "Das Konjunkturbild, das im Vorjahr gezeichnet wurde, ist noch intakt: Die Erholung ist angelegt, verschiebt sich aber", sagte Truger dem Handelsblatt. Trotz der anziehenden Konjunktur rechnet Truger mit einem Abflauen der Inflation in diesem Jahr. "Im Laufe dieses Jahres sollte die Inflation wieder zurückgehen." So würden einige Sondereffekte wie die nach einer vorübergehenden Senkung wieder angehobene Mehrwertsteuer 2022 wegfallen. Auch seien keine breiten Lohnerhöhungen in Sicht, die die Inflation weiter antreiben würden. (Handelsblatt)

HEIZKOSTENZUSCHUSS - Der von der Ampel-Koalition geplante einmalig erhöhte Heizkostenzuschuss stößt auf Kritik. Der Zuschuss sei "deutlich zu niedrig angesetzt", sagte Deutschlands oberster Verbraucherschützer Klaus Müller dem Handelsblatt. Die Summen würden für viele Haushalte nicht ausreichen, um den starken Anstieg der Heizkosten auszugleichen. (Handelsblatt)

EU-BERICHTSPFLICHTEN - Fehlende Nachhaltigkeitsstandards und die Greenwashing-Debatte haben den Bundesverband Alternative Investments (BAI) auf den Plan gerufen. Der Verband hat Umsetzungsvorschläge für die künftigen Meldepflichten im Rahmen der EU-Offenlegungsverordnung für Private-Markets-Strategien erarbeitet und spricht darüber mit den EU-Institutionen und anderen Verbänden. Es sei für Assetmanager und Investoren herausfordernd, "Fehler zu vermeiden, die sich aufgrund von Komplexität oder Unschärfen ergeben können", sagte Geschäftsführer Frank Dornseifer im Gespräch mit der Börsen-Zeitung. (Börsen-Zeitung)

