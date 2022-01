FRANKFURT (dpa-AFX) - Der Euro hat sich etwas weiter von seiner Schwäche im späten Vortagesgeschäft erholt. Am Dienstagmorgen wurde die Gemeinschaftswährung bei 1,1341 US-Dollar gehandelt. Die Europäische Zentralbank hatte den Referenzkurs am Montag auf 1,1318 (Freitag: 1,1298) Dollar festgesetzt. Im Handelsverlauf rücken Daten zur spanischen Industrieproduktion im November in den Fokus. Diese dürfte Experten zufolge nach dem Rückgang im Oktober wieder zugelegt haben./la/zb