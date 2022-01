DJ PRESSESPIEGEL/Unternehmen

Die wirtschaftsrelevanten Themen aus den Medien, zusammengestellt von Dow Jones Newswires.

AUTOHERSTELLER - Wegen des anhaltenden Chipmangels sind die Produktionszahlen fast überall in der Autoindustrie eingebrochen. Dennoch bleiben die meisten Autohersteller gelassen. Der Grund: Die Chipkrise hat zugleich die Preise nach oben getrieben. Fast alle Autoproduzenten dürften beim operativen Ergebnis gegenüber 2019 zulegen. Denn die Unternehmen haben auf viele Rabattaktionen für Neuwagen verzichtet, sodass pro Fahrzeug aktuell ein höherer Erlös erzielt werden kann. Und: Die Autokonzerne profitieren zudem von den ebenfalls gestiegenen Preisen für Gebrauchtwagen. (Handelsblatt)

HUK-COBURG - HUK-Coburg-Chef Klaus-Jürgen Heitmann betrachtet die Autokonjunktur "sorgenvoll". "Seit September 2021 gibt es drastische Rückgänge bei den Neuzulassungen von teils mehr als 30 Prozent." Jede nicht stattgefundene Neuzulassung verringere die Zahl der jährlichen Besitzumschreibungen von normalerweise rund 7 Millionen. Eine Neuzulassung führe zu eineinhalb bis zwei weniger Gebrauchtwagen-Transaktionen. "Derjenige, der kein neues Auto bekommt, fährt sein Auto halt einfach weiter. Das Angebot an Gebrauchtwagen schrumpft", sagte er im Gespräch. (Börsen-Zeitung)

WARNERMEDIA - Der Medienkonzern Warnermedia hat nach den Worten seines Chefs zu den Wettbewerbern Netflix und Disney mit seinem Streamingdienst HBO Max aufgeschlossen. "HBO Max hat im Jahr 2021 den Durchbruch geschafft", sagte Jason Kilar der Financial Times. Warner werde in diesem Jahr mehr als 18 Milliarden US-Dollar in Inhalte investieren, um mit den Konkurrenten Schritt zu halten. (Financial Times)

