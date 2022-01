Manche Dinge können sich schnell ändern. Vor allem an der Börse. Und so werden sich einige Investoren die Augen gerieben haben, als sie den Start der BASF-Aktie (WKN: BASF11) ins neue Jahr verfolgt haben. Denn alleine in der ersten Handelswoche ging es mit der Notierung fast 7 % nach oben. Es sieht also ganz danach aus, als ob die Papiere von BASF endlich aus ihrem Winterschlaf erwacht wären. Doch der Kursanstieg hat eines zur Folge. Nämlich, dass die Dividendenrendite jetzt wieder ganz knapp unter ...

Den vollständigen Artikel lesen ...