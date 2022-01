Diese 10 Fakten dürften heute für Bewegung an den Märkten sorgen.Behalten Sie hier den kompletten aktuellen Handelstag im Auge.1. DAX dürfte Erholungsversuch unternehmenDer DAX dürfte sich am Dienstag nach dem jüngsten Rückschlag erholen. Vorbörslich notiert der deutsche Leitindex bei 15.869 Punkten um 0,64 Prozent höher.2. Börsen in Fernost schwächerDie asiatischen Börsen weisen am Dienstag Minuszeichen auf. In Japan ging es für den Nikkei nach der gestrigen Feiertagspause ...

Den vollständigen Artikel lesen ...