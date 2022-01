Weitere Videos findet Ihr unter: https://deraktionaer.tv Der deutsche Leitindex hat einen schwachen Start in die neue Handelswoche erwischt. Am Vormittag hielt sich der DAX noch recht stabil. Am Nachmittag rutschte er deutlich ab. Am Ende lag der DAX bei 15.768 Punkten. Das ist ein Minus von etwas mehr als 1,1 Prozent. Marktidee: TecDAX Der TecDAX hat sich gestern noch schwächer präsentiert als der DAX. Der Technologieindex sauste 3,3 Prozent in die Tiefe und markierte ein neues Drei-Monats-Tief. Aus technischer Sicht könnte es aber jetzt zu einer Gegenbewegung kommen. Ein erstes Ziel stellt die 200-Tage-Linie dar. Sollte der Kurs darüber steigen, rücken die nächsten beiden Marken in den Fokus.