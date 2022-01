The following instruments on XETRA do have their first trading 11.01.2022Die folgenden Instrumente in XETRA haben ihren ersten Handelstag am 11.01.2022Aktien1 ROBRDBACNOR2 BRD - Groupe Societe Generale S.A.2 FI4000496658 Eevia Health OYJ3 DK0061555539 Movinn A/S4 CA3455101012 Foremost Lithium Resource & Technology Ltd.5 US63947X1019 nCino Inc.Anleihen/ETF1 US37045XDQ60 General Motors Financial Co. Inc.2 USF2R125CJ25 Crédit Agricole S.A.3 XS2430702873 Heimstaden Bostad Treasury B.V.4 FR0014007L00 Frankreich, Republik5 US06368DH723 Bank of Montreal6 DE000NLB3VF6 Norddeutsche Landesbank -Girozentrale-7 DE000NLB3U88 Norddeutsche Landesbank -Girozentrale-8 DE000NLB3VC3 Norddeutsche Landesbank -Girozentrale-9 CH1151526170 Pfandbriefbank schweizerischer Hypothekarinstitute AG10 CH1151526196 Pfandbriefbank schweizerischer Hypothekarinstitute AG11 US302154DM88 The Export-Import Bank of Korea12 DE000HV2AYS3 UniCredit Bank AG13 US21688AAS15 Coöperatieve Rabobank U.A. New York Branch14 GB00BNSN1537 CP Funding 1 PLC15 EU000A1G0EP6 European Financial Stability Facility [EFSF]16 EU000A2SCAA6 European Financial Stability Facility [EFSF]17 US37045XDR44 General Motors Financial Co. Inc.18 US4581X0EB05 Inter-American Development Bank19 US6325C1D483 National Australia Bank Ltd.20 US6325C1D228 National Australia Bank Ltd.21 US302154DL06 The Export-Import Bank of Korea22 US302154DN61 The Export-Import Bank of Korea23 US927804GG32 Virginia Electric & Power Co.24 US37045XDS27 General Motors Financial Co.25 USV7780TAH69 Royal Caribbean Cruises Ltd.26 US91282CDS70 United States of America27 IE000WF4FCJ3 FMQQ Next Frontier Internet & Ecommerce ESG-S UCITS ETF