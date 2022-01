Die Aktie von BioNTech hat nach dem zuletzt schwachen Verlauf am Montag kräftig zulegen können. Das Papier ging mit einem Plus von gut acht Prozent auf 230,00 Dollar aus dem US-Handel. Zuvor konnte die wichtige 200-Tage-Linie erfolgreich verteidigt werden. Beflügelt haben auch gute Nachrichten, was ein auf Omikron angepasster Impfstoff angeht.Wie der Vorstandschef des US-Partners Pfizer, Albert Bourla, am Montag gegenüber dem TV-Sender CNBC erkärte, hat das Unternehmen bereits mit der Herstellung ...

Den vollständigen Artikel lesen ...