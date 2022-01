Die Erholung bei der Deutschen Telekom ist beendet. Mit einem scharfen Rücksetzer ist die T-Aktie innerhalb weniger Tage bis an die untere Begrenzung des Seitwärtskorridors zurückgefallen. Das Problem: Die Tochter T-Mobile US, die über Jahre Wachstumsmotor und Kurstreiber war, steht an der Börse seit Monaten unter Druck.In der vergangenen Woche hatte T-Mobile US zwar mit vorläufigen Kundenzahlen zum vierten Quartal überzeugt. Allerdings stellte die Telekom-Tochter für das laufende Jahr eine Normalisierung ...

