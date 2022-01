Weitere Videos findet Ihr unter: https://www.deraktionaer.tv Die Zinssorgen haben die Märkte auch in der neuen Woche im Griff. Der DAX rutschte mit dem Handelsstart der Wall Street deutlich ab. Allerdings liefert die US-Börse neue Hoffnung. Der Technologieindex Nasdaq schloss sogar noch im Plus. Bei den Einzelwerten geht es heute um Bitcoin, ARK Innovation, Moderna, BioNTech, Airbus, Lufthansa, Deutsche Bank, About You, Shop Apotheke, Volkswagen und HelloFresh. Martin Weiß, stellvertretender Chefredakteur vom Anlegermagazin DER AKTIONÄR, informiert über die Lage an den Märkten. Live aus Frankfurt meldet sich Korrespondentin Viola Grebe mit einem ersten Stimmungsbericht kurz vor Handelsbeginn.