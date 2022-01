Eine Auswahl der Redaktion von boersenradio.at und boerse-social.com: Song #17: Hey Father Hey Father ist eine Komposition von Michi aus 2018 (diese Aufnahme Jänner 2022 mit Text, Gitarre und Stimme Michi, Arrangement dra). Der Podcast für junge Anlegerinnen und Anleger jeden Alters (00:04:20), 11.01. Wiener Börse Plausch #50: Immofinanz-Rätsel, Gutes zu Frequentis, OMV, VIG und Wolftank Team drajc, das sind die Börse Social Network Eigentümer Christian Drastil und Josef Chladek, quatscht in Wiener Börse Plausch #50 wieder über das aktuelle Geschehen in Wien. Heute geht es um Frequentis, OMV und VIG, teilweise Unerklärbares bei Immofinanz, dazu NET und startup300. bzw. Wolftank. Dazu die Runde 1 im Aktienturnier by IRW-Press. ...

