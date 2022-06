Einen dynamischen Wochenauftakt erlebten die deutschen Börsen am Montag - zumindest in den ersten Handelsstunden. Danach kamen sowohl der DAX wie auch der MDAX deutlich zurück, retteten aber mit einem Schlussspurt immerhin noch ein Tagesplus. Im DAX konnten insbesondere Werte punkten, die zuletzt schwer unter die Räder gekommen waren.Mit einigem Elan startete der DAX am Montag in die neue Woche. Im Laufe des Vormittags legte der deutsche Leitindex bis auf 13.376 Punkte zu. Doch schon direkt im Anschluss ...

Den vollständigen Artikel lesen ...