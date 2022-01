DGAP-Ad-hoc: Allterco JSCo / Schlagwort(e): Vorläufiges Ergebnis/Jahresergebnis

Allterco JSCo gibt vorläufige Konzernzahlen für 2021 bekannt



11.01.2022 / 09:33 CET/CEST

Sofia / München, 11. Januar 2022 - Allterco JSCo (Ticker A4L / ISIN: BG1100003166) ("Allterco"), ein Anbieter von IoT- und Smart-Home-Produkten mit Sitz in Sofia, Bulgarien, meldet nach vorläufigen Daten zu Ende Q4 2021 einen Anstieg der konsolidierten Umsatzerlöse aus dem Verkauf von Geräten (einschließlich zugehöriger Dienstleistungen) für 2021 um 51 % im Vergleich zum Vorjahr auf BGN 59,5 Mio. (EUR 30,4 Mio.). Während die Einnahmen aus dem Verkauf von Smart-Home-Geräten der Marke Shelly um 62 % auf BGN 55,9 Mio. (EUR 28,6 Mio.) stiegen, sanken die Einnahmen aus dem Verkauf von MyKi-Tracking-Geräten um 21 %, was vor allem auf die Pandemiemaßnahmen der Regierungen einiger Länder, in denen die Geräte verkauft werden, und die damit verbundene eingeschränkte Mobilität zurückzuführen ist. Die Gesellschaft wird die konsolidierten Zahlen für Q4 2021 innerhalb der gesetzlichen Fristen bis zum 1. März 2022 offiziell bekannt geben. Mehr Informationen unter allterco.com.



Investor Relations Kontakt

CROSS ALLIANCE communication GmbH

Sven Pauly

Tel: +49 (0) 89-1250903-31

E-Mail: sp@crossalliance.de

