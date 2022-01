Datum der Anmeldung:

05.01.2022



Aktenzeichen:

B9-21/22



Unternehmen:

Blackfin Capital Partners SAS, Paris, Frankreich; Erwerb von Vermögenswerten der DWS Investment GmbH, Frankfurt am Main und der DWS Luxembourg S.A., Luxemburg, sowie Erwerb einer nicht kontrollierenden Beteiligung von 30 % an der DIP New Holding GmbH



Produktmärkte:

Vermögensverwaltungsdienstleistungen



Bundesländer/Unternehmenssitz:

Hessen

