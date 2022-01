Frankfurt (www.anleihencheck.de) - Der Start in die neue Handelswoche war von Zurückhaltung geprägt, auch mangels marktbewegender Datenveröffentlichungen, so die Analysten der Helaba.So ändere der leichte Anstieg des sentix-Investorenvertrauens kaum etwas an den Perspektiven für Konjunktur und Geldpolitik. ...

