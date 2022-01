DJ Beiersdorf investiert in Start-up für digitale Hautarztbesuche

FRANKFURT (Dow Jones)--Beiersdorf investiert über seine Venture-Capital-Sparte in das Düsseldorfer Start-up Dermanostic. "Die Zusammenarbeit mit Dermanostic ist ein relevanter Aspekt unserer Digitalisierungsstrategie", sagte Cornelius Becker, Leiter des Bereichs Derma bei Beiersdorf. Dermanostic bietet dermatologische Diagnosen per App an. Der Service ist ortsunabhängig für 25 Euro zu buchen. Die Diagnosen sollen durch Dermatologen erfolgen, nachdem die Patienten drei Fotos hochgeladen und einen Anamnese-Fragebogen ausgefüllt haben.

Kontakt zum Autor: unternehmen.de@dowjones.com

DJG/cbr/jhe

(END) Dow Jones Newswires

January 11, 2022 04:21 ET (09:21 GMT)

Copyright (c) 2022 Dow Jones & Company, Inc.