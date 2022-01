Original-Research: SBF AG - von Montega AG



Einstufung von Montega AG zu SBF AG



Unternehmen: SBF AG

ISIN: DE000A2AAE22



Anlass der Studie: Update

Empfehlung: Kaufen

seit: 11.01.2022

Kursziel: 13,00

Kursziel auf Sicht von: 12 Monaten

Letzte Ratingänderung: -

Analyst: Nicolas Gruschka



SBF verkündet nach erfreulichem H2 das Erreichen der Guidance - Ausblick für 2022 weiterhin positiv



SBF hat jüngst das Erreichen der Guidance für das Geschäftsjahr 2021 verkündet und damit den avisierten Wachstumskurs auch im zweiten Halbjahr erfolgreich fortgeführt. Die unverändert stabile Auftragslage bekräftigt indes die attraktiven Aussichten für das nun angelaufene neue Jahr. Zudem bieten die voranschreitenden Due-Diligence-Prozesse zur Übernahme zweier operativ komplementärer Gesellschaften erneutes Potenzial für spürbare anorganische Wachstumsimpulse. Der Investment Case ist für uns somit voll intakt.



Signifikantes Umsatzwachstum in FY 2021 dank erfolgreicher Integration von Lunux: Gemäß der Unternehmensmitteilung konnte SBF den Konzernerlös im Gesamtjahr um über 54% yoy auf mehr als 33,0 Mio. Euro steigern, womit die Top-Line im Rahmen unserer Erwartung liegt. Neben dem, trotz der global angespannten Lieferketten, weiterhin robusten Geschäft der SBF Spezialleuchten ('Schienenfahrzeuge') sorgte insbesondere die erstmalige Konsolidierung der Lunux Lighting ('Industrielle Beleuchtung') für den deutlichen Anstieg. So konnte Lunux in H2 gegenüber H1 eine Verdopplung des Umsatzes auf rund 8,0 Mio. Euro erzielen und damit einen Gesamtjahresbeitrag von ca. 12,0 Mio. Euro liefern. Ermöglicht wurde dies durch erfolgreich hochgefahrene Produktionskapazitäten, die in H1 aufgrund Corona-bedingter Personalengpässe und temporärer Lieferschwierigkeiten von einigen Komponenten nur stark limitiert ausgenutzt werden konnten.

Auf Ergebnisebene gehen wir davon aus, dass die berichtete EBITDA-Marge trotz des signifikanten Erlöswachstums auf Gesamtjahressicht leicht unterhalb des Vorjahresniveaus gelegen haben dürfte (MONe 2021: 15,1%; 2020: 15,4%). Infolge der höheren Produktionsauslastung dürfte Lunux in H2 zwar eine spürbare Profitabilitätsverbesserung erzielt haben und den noch leicht negativen Beitrag aus H1 ausgeglichen haben. Dennoch wirken die bereits beträchtlichen Erlösbeiträge der Tochter (ca. 35% Konzernanteil) nach wie vor stark verwässernd auf das margenstarke Geschäft im Bereich Schienenfahrzeuge. Zusätzlich dürften auch die global steigenden Materialpreise die in der jüngeren Vergangenheit sehr attraktiven Einkaufskonditionen von SBF inzwischen leicht tangieren.

Expansionspläne für 2022 konkretisieren sich: Neben der bereits im September 2021 eingeleiteten Due-Diligence-Prüfung zum Erwerb eines deutschen Elektronikunternehmens unterzeichnete SBF im November eine Absichtserklärung zur mehrheitlichen Übernahme eines deutschen Unternehmens mit dem Fokus auf den Innenausbau von Zügen, was zu einer sinnvollen Erweiterung der Produktpalette und spürbaren Synergieeffekten führen dürfte. Die Prüfung sollte noch in diesem Quartal abgeschlossen sein. Aufgrund der starken Liquiditätsbasis infolge der Kapitalerhöhung in 2021 ist laut Vorstand bei Vollzug der Transaktion aus aktueller Sicht jedoch keine weitere Eigenkapitalmaßnahme nötig.



Fazit: Die anhaltend erfreuliche operative Entwicklung untermauert unsere Überzeugung von SBFs Wertsteigerungspotenzial. Durch die avisierten anorganischen Wachstumsimpulse wird die Attraktivität des Investment Cases u.E. gesteigert. Wir bestätigen daher unsere Kaufempfehlung mit unverändertem Kursziel.







