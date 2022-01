Biontech-Calls mit 86% Chance bei Kursanstieg auf 270 USD

Laut einer im BNP-Newsletter "dailyAktien" veröffentlichten Analyse hält bei der Biontech-Aktie (ISIN: US09075V1026) der Aufwärtsimpuls an. Hier die Analyse:

"Rückblick: Die Biontech-Aktie markierte am 10. August 2021 ihr aktuelles Allzeithoch bei 464,00 USD. Seitdem befindet sich der Wert in einer Korrekturbewegung. Dabei fiel der Wert am 05. November auf ein Tief bei 207,51 USD zurück. Er fiel am 06. Januar intraday unter dieses Tief ab und setzte auf dem Aufwärtstrend seit April 2020 auf. Gestern löste sich die Aktie mit einer langen weißen Kerze von diesem Trend. Allerdings liegt bei 247,54 USD mit dem EMA 200 und dem kurzfristigen Abwärtstrend seit 29. November bereits wieder ein wichtiger Widerstandsbereich.

Charttechnischer Ausblick: Der gestrige Aufwärtsimpuls sollte noch etwas anhalten und zu einem Test des Widerstandsbereichs um 247,54 USD führen. Erst mit einem Ausbruch über diesen Bereich ergäbe sich ein neues Kaufsignal. Dieses würde auf eine Aufwärtsbewegung in Richtung 320,00 USD oder sogar an den Abwärtstrend seit August 2021 bei aktuell 344,60 USD hindeuten. Sollte der Wert aber unter 181 USD abfallen, dann würde eine weitere Verkaufswelle drohen. Diese könnte die Aktie in Richtung 130,89 USD führen."

Kann die Aktie in den nächsten Wochen den Widerstandsbereich überwinden und danach auf ihrem Weg zur 320 USD-Marke zumindest wieder auf 270 USD zulegen, dann werden Long-Hebelprodukte hohe Erträge ermöglichen.

Call mit Basispreis bei 230 USD

Der BNP-Call-Optionsschein auf die Biontech-Aktie mit Basispreis bei 230 USD, BV 0,1, ISIN: DE000PH5PQG3, Bewertungstag 18.3.22, wurde bei der Biontech-Kursindikation von 229 USD und dem Euro/USD-Kurs von 1,13 USD mit 2,60 - 2,70 Euro gehandelt.

Kann die Biontech-Aktie innerhalb des nächsten Monats auf 270 USD zulegen, dann wird sich der handelbare Preis des Calls auf etwa 4,34 Euro (+61 Prozent) erhöhen.

Open End Turbo-Call mit Basispreis und KO-Marke bei 193,34 USD

Der UBS-Open End Turbo-Call auf die Biontech-Aktie mit Basispreis und KO-Marke bei 193,34 USD, BV 0,1, ISIN: DE000UH28DG0, wurde beim Biontech-Kurs von 229 USD mit 3,61 - 3,65 Euro quotiert.

Beim Biontech-Aktienkurs von 270 USD wird sich der innere Wert des Turbo-Calls - sofern der Aktienkurs nicht vorher auf die KO-Marke oder darunter fällt - bei 6,78 Euro (+86 Prozent) befinden.

Dieser Beitrag stellt keinerlei Empfehlung zum Kauf oder Verkauf von Biontech-Aktien oder von Hebelprodukten auf Biontech-Aktien dar. Für die Richtigkeit der Daten wird keine Haftung übernommen.

