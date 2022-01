Baierbrunn (ots) -10-seitiges Spezial präsentiert mit Augenzwinkern klassische BRAVO-Kategorien mit Gesundheitscontent / früherer BRAVO-Star, Ärztin und langjährige Apotheken Umschau-Kolumnistin Marianne Koch auf dem Cover der Rentner-Bravo / Star-Report zu den Corona-VIPs, Comic-Love-Story "Verliebt in einen Apotheker" und Gesundheitstipps vom Dr. Sommer-TeamIm Jahr 1956 wurden mit Apotheken Umschau und BRAVO zwei Magazine geboren, die es zum Kultstatus schafften und sich bis heute stetig weiterentwickeln. Beide Magazine sind generationenprägend, klären zu Tabuthemen auf und gehen mit den neuesten digitalen Entwicklungen. In der am 15. Januar erscheinenden Ausgabe präsentiert die Redaktion der Apotheken Umschau anlässlich des Jubiläums eine kleine "Rentner-Bravo", die auf 10 Seiten Gesundheitscontent im Stil des Jugendmagazins BRAVO zeigt. Das Cover des im Magazin integrierten Spezials ziert Ärztin, Schauspielerin und einstiger BRAVO-Coverstar Marianne Koch, die im Interview über "Mutanfälle" und Jugend im Alter spricht. Außerdem im Heft: ein Star-Report zu Virus-VIPs wie Christian Drosten, Karl Lauterbach und Marylyn Addo, eine Comic-Love-Story zwischen einem Apotheker und einer Kundin, Gesundheitstipps vom Urologen Dr. Frank Sommer und der Apothekerin Dr. Sandra Sommer sowie ein Interview mit BRAVO Digital-Chefredakteurin Yvonne Huckenholz über Gemeinsamkeiten und Unterschiede der beiden Magazine. Die Ausgabe mit dem Sonderteil "66 Jahre Rentner-Bravo" ist ab 15.1. in Apotheken erhältlich.Von wegen Rentner-Bravo: 66 Jahre und so aktuell wie nie"Mit unserer Jubiläumsaktion spielen wir humorvoll mit dem Spitznamen der Apotheken Umschau und bieten Gesundheitsinformationen, die Spaß machen. So stellen wir mit den Corona-Expert:innen beispielsweise die Popstars von heute vor oder bringen Marianne Koch auf das Rentner-Bravo-Cover, deren beeindruckende Vita gleichermaßen die Welten Showbiz und Medizin verkörpert", so Julia Rotherbl, die gemeinsam mit Dr. Dennis Ballwieser Deutschlands größtes Gesundheitsmagazin leitet. "Doch zeigen wir zugleich, dass der Begriff Rentner-Bravo nicht ganz zutrifft. Gesundheit geht ältere wie jüngere Zielgruppen gleichermaßen an und die Apotheken Umschau möchte für jeden eine Anlaufstelle für leicht verständliche Gesundheitsinformationen bieten: über das Magazin ebenso wie über digitale Inhalte mittels Website, Podcasts, Videos und Social Media."BRAVO versus Rentner-Bravo: relevante Themen für die jeweilige ZielgruppeUnd was sagt die BRAVO zum Apotheken Umschau-Spitznamen Rentner-Bravo? "Ich kenne den Namen, seit ich bei BRAVO vor 21 Jahren als Redaktionsassistentin angefangen habe, und fand ihn immer sehr lustig. Das Apotheken Umschau-Geburtstagsheft mit dem Rentner-Bravo-Spezial werde ich auf jeden Fall aufbewahren", so BRAVO Digital-Chefredakteurin Yvonne Huckenholz. "Die beiden Marken haben mehr Gemeinsamkeiten, als man auf den ersten Blick denken mag. BRAVO hat viele Geschichten und Interviews mit Stars aus der Entertainment-Branche - eure Stars kommen aus anderen Bereichen wie Wissenschaft und Medizin. Und wir haben auch Themen, die wir beide behandeln: Körperpflege, gesunde Ernährung, Fitness - um nur ein paar Bespiele zu nennen. Es gibt Themen, die begleiten Menschen ein Leben lang - ausgelernt hat man wohl nie! Der größte Unterschied ist, dass BRAVO die jungen Erwachsenen vor allem auf den digitalen Kanälen anspricht. Unser Magazin ist vorrangig für die jüngeren Mitglieder der Gen Z - die 12- bis 16-jährigen, die noch nicht zu 100% digitalisiert sind."Erfolgsgeschichte der Gesundheitsmarke Apotheken Umschau1956 vom Verleger Rolf Becker mit einer Auflage von 50.000 Stück gestartet, ist das zweimal pro Monat in Apotheken als Kundenzeitschrift erhältliche Magazin heute mit einer verkauften Auflage von 7.605.456 (IVW 3/2021) und 18,43 Mio. Leser:innen (AWA 2021) Deutschlands größtes Gesundheitsmagazin.Seit März 2021 bilden Julia Rotherbl und Dennis Ballwieser gemeinsam die Chefredaktion der Apotheken Umschau. Die kürzlich vom Medium Magazin und kress pro unter den jeweiligen Top Ten der besten Chefredaktionen genannte Chefredaktion bietet evidenzbasierten, seriösen und leicht verständlichen Gesundheitsjournalismus für alle Altersgruppen. Dies ist auf allen Kanälen spürbar: Der Printtitel ist stark im Wandel, wirkt beim Cover optisch jünger, frecher und dynamischer. Die Redaktion setzt sich für eine stärkere Repräsentanz von Frauen im Gesundheitsjournalismus ein und scheut auch vor streitbaren Themen wie dem Einfluss der Lebensmittelindustrie auf das Problem Übergewicht nicht zurück.Der aufgrund der Corona-Pandemie veränderten Nachfrage der Bevölkerung nach schnell verfügbaren und verlässlichen Gesundheitsinformationen begegnet die Apotheken Umschau mit neuen Angeboten und Formaten wie Podcasts und Videos. Dazu zählen der im März 2020 gestartete Podcast Klartext Corona oder der Videopodcast Nachgefragt!. Mit Siege der Medizin bietet die Apotheken Umschau seit Mitte September 2021 den ersten medizinhistorischen Podcast im deutschsprachigen Raum im spannenden Storytelling-Format an. Zudem gibt es mit Frau Doktor, übernehmen Sie! und Ne Dosis Wissen zwei neue Podcasts der Chefredaktion, die sich an alle Professionals im Gesundheitswesen richten und ganz konkrete, praxisrelevante Informationen für den Berufsalltag bieten. Auf Social Media gibt es Themenwochen zu gesundheitsrelevanten Themen wie Organspende, Endometriose, Klimaschutz oder der Corona-Situation auf den Intensivstationen, die die Heftschwerpunkte digital verlängern.Die Apotheken Umschau ist in Deutschland das mit Abstand meistgelesene Gesundheitsmagazin. Mit zwei Ausgaben im Monat informiert sie über alle wichtigen Themen rund um die Gesundheit, gibt wertvolle Ratschläge, vermittelt aktuelles medizinisches Wissen auf seriöse, fachlich kompetente und allgemein verständliche Weise. Das Magazin erscheint in einer Auflage von 7.605.456 verkauften Exemplaren monatlich (A+B, IVW 3/2021) und wird von 18,43 Millionen Menschen jeden Monat gelesen (AWA 2021).apotheken-umschau.de steht für seriöse Inhalte und umfassende Gesundheitsinformationen, deren Grundlage eine gründliche und intensive Recherche ist. Das Gesundheitsportal verzeichnet monatlich 7,45 Mio. Unique User* und über 17 Mio. 