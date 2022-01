Paris (www.anleihencheck.de) - Die wirtschaftliche Erholung Japans blieb im Jahr 2021 hinter der von anderen entwickelten Volkswirtschaften zurück, so die Experten von Comgest.Auch wenn die Krise uns wohl noch eine ganze Weile beschäftigen dürfte, ist davon auszugehen, dass sich die gesamtwirtschaftliche Situation des Landes im kommenden Jahr zum Besseren entwickeln sollte, berichten die Experten von Comgest. Was für einen unmittelbar bevorstehenden Aufschwung in Japan spreche und welche Sektoren bzw. Unternehmen hiervon besonders profitieren dürften, erkläre Richard Kaye, Portfoliomanager des Comgest Growth Japan. ...

