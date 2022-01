Der Nasdaq 100 (US100) verzeichnete gestern eine sehr volatile Sitzung. Der Index wurde während der europäischen Sitzung niedriger gehandelt und erlebte einen starken Rückgang nach dem Beginn des Kassahandels an der Wall Street. Der Tech-Index notierte kurz nach Beginn der Sitzung an der Wall Street 2,8% niedriger. Später kam es jedoch zu einer starken Umkehr, und die Verluste wurden wieder ausgeglichen. Infolgedessen wurde eine bullische Kerze im Tageschart in der Nähe einer wichtigen Preiszone ...

