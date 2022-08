Düsseldorf (www.anleihencheck.de) - Die Gefahr der Ausprägung einer Schulter-Kopf-Schulter-Formation bestand bei der 10-jährigen Rendite USA nur temporär, so die Analysten von HSBC Trinkaus & Burkhardt.Sehr schnell habe das Zinsbarometer die Nackenlinie des potenziellen Trendwendemusters bei rund 2,70% zurückerobert und damit den größten Druck vom Chartverlauf genommen. Inzwischen könne die gesamte Korrektur seit Mitte Juni als trendbestätigende Flagge (obere Begrenzung akt. bei 2,80%) interpretiert werden. Als zusätzliches Ausrufezeichen sei jüngst die Rückeroberung der 50-Tages-Linie gelungen (akt. bei 2,95%). Statt einer oberen Umkehr liege nun also eine (aufwärts)trendbestätigende Konsolidierungsflagge vor. Die konstruktiven Weichenstellungen würden dabei durch Kaufsignale seitens des MACD und des Aroon untermauert. Perspektivisch dürfte deshalb der Weg der 10-jährigen Rendite USA über das Mai-Hoch bei 3,20% bis zum bisherigen Jahreshoch bei 3,50% führen. Auf der Unterseite diene dagegen die oben genannte Glättung als erste Unterstützung. Um das strategische Bild nicht zu gefährden, gelte es in Zukunft aber vor allem nicht mehr in die diskutierte Flagge zurückzufallen. (24.08.2022/alc/a/a) ...

Den vollständigen Artikel lesen ...