Burcon kündigt CEO-Wechsel an



11.01.2022

Burcon kündigt CEO-Wechsel an Vancouver, British Columbia, Kanada, 10. Januar 2022 - Burcon NutraScience Corporation ("Burcon" oder das "Unternehmen") (Frankfurt WKN: 157 793, TSX: BU, NASDAQ: BRCN), ein weltweiter Technologieführer in der Entwicklung pflanzlicher Proteine für Lebensmittel und Getränke, gab heute bekannt, dass Johann Tergesen als Präsident und Chief Executive Officer zurücktreten wird. Tergesen wird bis zur Ernennung eines Nachfolgers durch den Vorstand des Unternehmens oder längstens bis zum 28. Februar 2022 CEO bleiben. Um einen geordneten Übergang zu gewährleisten, wird er dem Unternehmen und Burcons Board of Directors weiterhin beratend zur Seite stehen. Das Unternehmen hat Kincannon & Reed, ein auf den Lebensmittel- und Agrarsektor spezialisiertes Personalberatungsunternehmen, beauftragt, bei der Rekrutierung eines neuen CEO unterstützend tätig zu sein. "Als Mitgründer und Mitglied des Managementteams seit mehr als 23 Jahren hat Johann eine einflussreiche Rolle in der Entwicklung von Burcon gespielt", sagte Peter H. Kappel, Vorsitzender von Burcons Board of Directors, und fügte hinzu: "Mit der vollständigen Inbetriebnahme von Phase 1 der neuen hochmodernen Proteinproduktionsanlage von Merit Functional Food ist die Grundlage für das Wachstum und den Erfolg von Burcon gelegt. Im Namen des Board of Directors und des gesamten Teams von Burcon möchte ich Johann unseren aufrichtigen Dank für seinen erheblichen Beitrag dazu aussprechen." "Burcons Team hatte die gemeinsame Vision, als erstes Unternehmen funktionell und ernährungsphysiologisch wertvolle Proteine aus Raps auf den Markt zu bringen", sagte Johann F. Tergesen, Präsident und Chief Executive Officer von Burcon, und fügte hinzu: "Jetzt, da mehrere pflanzliche Proteine, darunter das weltweit erste Rapsprotein in Lebensmittelqualität, in der neuen Produktionsanlage von Merit Functional Food nachhaltig hergestellt werden und sich das Potenzial für weitere kommerzielle Partnerschaften entwickelt, habe ich beschlossen, mich in meinem nächsten Lebensabschnitt auf andere Ziele zu konzentrieren. Es gibt keinen richtigen Zeitpunkt, um ein Unternehmen zu verlassen, in das man mehr als zwei Jahrzehnte lang sein Herzblut gesteckt hat, doch Burcon steht jetzt kurz vor der kommerziellen Umsetzung, und ich überlasse das Geschäft den fähigen Händen unseres talentierten und engagierten Teams und des Vorstands. Es war eine äußerst bereichernde Erfahrung für mich, Burcons Team in den letzten dreiundzwanzig Jahren zu leiten und mit ihm zusammenzuarbeiten. Ich bin zuversichtlich und freue mich darauf, Burcons Technologien auf dem globalen Markt gedeihen zu sehen." Eine wachsende Vorliebe für nachhaltige, gesündere Lebensmittel treibt die Branche für pflanzliche Lebensmittel und Getränke in buchstäblich jeder Kategorie rund um den Globus an. Burcons Joint-Venture-Unternehmen Merit Functional Foods fährt in seiner neuen, hochmodernen Anlage zur Herstellung von Pflanzenproteinen in Winnipeg, Manitoba, Kanada, die Produktionsmengen und den Absatz in die Höhe, da die pflanzliche Ernährung ein explosives Wachstum verspricht. Merit, ein Joint Venture zwischen Burcon, dem multinationalen Agrar- und Lebensmittelunternehmen Bunge Limited und drei erfahrenen Führungskräften aus der Lebensmittelindustrie, hat die erste Phase der geplanten dreistufigen Anlage zur Herstellung von Pflanzenproteinen im Wert von 130 Millionen US-Dollar abgeschlossen. Die Anlage wurde ausschließlich für die Produktion der patentierten Proteine von Burcon konzipiert und gebaut. Im vergangenen Quartal gab Merit bekannt, dass Phase 1 der ersten Pflanzenprotein-Anlage ihrer Art nun für die kommerzielle Produktion bereit und in der Lage ist, die hochreinen Erbsen- und Rapsproteine mit Burcons Technologie zu produzieren. Die hochdifferenzierten Erbsenproteine Peazazz(R) und Peazac(R) sowie die Rapsproteine der Puratein(R)-Reihe, die jetzt in Merits Anlage unter einer Exklusivlizenz von Burcon hergestellt werden, eignen sich ideal für die Verwendung als Zutaten in pflanzlichen Lebensmitteln und Getränken. Verbraucherprodukte, die diese erstklassigen Erbsen- und Rapsproteine verwenden, sind bereits in den Regalen der Geschäfte zu finden und werden von den Endkunden genossen. Zusätzlich zu der positiven Dynamik bei Merit führt Burcon weiterhin Gespräche und Verhandlungen mit potenziellen Partnern über weitere Chancen für Proteine auf Pflanzenbasis. Diese Chancen haben sich aus der Forschungs- und Entwicklungsarbeit ergeben, die in Burcons Technischem Zentrum in Winnipeg durchgeführt worden ist. Burcons erstklassige Proteine haben das Potenzial, sich als Premiumprodukte in der rasch expandierenden Industrie für pflanzliche Lebensmittel- und Getränke und im Markt für alternative Proteine zu etablieren.

Über Burcon NutraScience Corporation Burcon ist ein weltweiter Technologieführer bei der Entwicklung von pflanzlichen Proteinen für Lebensmittel und Getränke. Mit mehr als zwei Jahrzehnten Erfahrung in der Formulierung hochreiner Proteine mit überlegener Funktionalität, Geschmack und Nährwert hat Burcon ein umfangreiches Patentportfolio für seine neuartigen pflanzlichen Proteine aus Erbsen-, Raps-, Soja-, Hanf- und Sonnenblumenkernen sowie anderen pflanzlichen Quellen erworben. Im Jahr 2019 wurde die Merit Functional Foods Corporation ("Merit Foods") von Burcon und drei erfahrenen Führungskräften aus der Lebensmittelindustrie gegründet. Merit Foods hat seitdem eine hochmoderne Proteinproduktionsanlage in Manitoba, Kanada, errichtet, die unter Lizenz von Burcon erstklassige Erbsen- und Rapsproteine für die Lebensmittel- und Getränkeindustrie produziert. Weitere Informationen finden Sie auf www.burcon.ca. Hinweis zu zukunftsgerichteten Aussagen

Die TSX hat die Angemessenheit des Inhalts der hierin enthaltenen Informationen nicht überprüft und übernimmt keine Verantwortung dafür. Diese Pressemitteilung enthält zukunftsgerichtete Aussagen oder zukunftsgerichtete Informationen im Sinne des U.S. Private Securities Litigation Reform Act von 1995 und der geltenden kanadischen Wertpapiergesetze. Zukunftsgerichtete Aussagen oder zukunftsgerichtete Informationen sind mit Risiken, Ungewissheiten und anderen Faktoren verbunden, die dazu führen könnten, dass die tatsächlichen Ergebnisse, Leistungen, Aussichten und Möglichkeiten erheblich von jenen abweichen, die in solchen zukunftsgerichteten Aussagen zum Ausdruck gebracht oder impliziert werden. Zukunftsgerichtete Aussagen oder zukunftsgerichtete Informationen sind an Begriffen wie "antizipieren", "beabsichtigen", "planen", "Ziel", "projizieren", "schätzen", "erwarten", "glauben", "zukünftig", "wahrscheinlich", "kann", "sollte", "könnte", "wird" und ähnlichen Verweisen auf zukünftige Zeiträume zu erkennen. Alle in dieser Mitteilung enthaltenen Aussagen, mit Ausnahme von Aussagen über historische Fakten, sind zukunftsgerichtete Aussagen. Es kann nicht garantiert werden, dass sich solche Aussagen als zutreffend erweisen, und die tatsächlichen Ergebnisse und zukünftigen Ereignisse können erheblich von den in solchen Aussagen oder Informationen erwarteten abweichen. Wichtige Faktoren, die dazu führen könnten, dass die tatsächlichen Ergebnisse wesentlich von Burcons Plänen und Erwartungen abweichen, sind nachteilige allgemeine Wirtschafts, Markt- oder Geschäftsbedingungen, regulatorische Änderungen und andere Risiken und Faktoren, die hierin und von Zeit zu Zeit in den von Burcon bei Wertpapieraufsichtsbehörden und Börsen eingereichten Unterlagen aufgeführt sind, einschließlich des Abschnitts "Risikofaktoren" in Burcons Jahresinformationsformular für das am 31. März 2021 endende Jahr und seiner anderen öffentlichen Einreichungen bei den kanadischen Wertpapieraufsichtsbehörden auf SEDAR unter www.sedar.com und bei der U.S. Securities and Exchange Commission auf EDGAR unter www.sec.gov. Diese Liste erhebt keinen Anspruch auf Vollständigkeit hinsichtlich der Faktoren, die sich auf die zukunftsgerichteten Aussagen oder Informationen des Unternehmens auswirken können. Jede zukunftsgerichtete Aussage oder Information bezieht sich nur auf das Datum, an dem sie gemacht wurde, und Burcon lehnt jede Absicht oder Verpflichtung ab, eine zukunftsgerichtete Aussage zu aktualisieren, sei es aufgrund neuer Informationen, zukünftiger Ereignisse oder aus anderen Gründen, es sei denn, die geltenden Wertpapiergesetze verlangen dies. Obwohl Burcon glaubt, dass die Annahmen, die in den zukunftsgerichteten Aussagen enthalten sind, vernünftig sind, sind zukunftsgerichtete Aussagen keine Garantie für zukünftige Leistungen, und dementsprechend sollten sich Investoren nicht auf solche Aussagen verlassen. Industriekontakt

Paul Lam

Manager, Business Development und IRO

Burcon NutraScience Corporation

Tel. (604) 733-0896, gebührenfrei (888) 408-7960

plam@burcon.ca

www.burcon.ca Investorenkontakt

James Carbonara

Hayden IR

Tel (646) 755-7412

james@haydenir.com Medienkontakt

Steve Campbell, APR

President

Campbell & Company Public Relations

Tel. (604) 888-5267

TECH@CCOM-PR.COM Dies ist eine Übersetzung der ursprünglichen englischen Pressemitteilung. Nur die englische Pressemitteilung ist verbindlich. Eine Haftung für die Richtigkeit der Übersetzung wird ausgeschlossen.

