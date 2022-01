Berlin (ots) -Wir laden Sie herzlich zu unserer für Dienstag, den 18. Januar 2022, von 10:00 bis 11:00 Uhr angesetzten digitalen Pressekonferenz zum Thema "Die Deutsche Biotechnologie-Branche - Finanzierung und Trends in der Pandemie" ein. Dabei werden wir die aktuelle Lage der deutschen Biotechnologie-Branche und die Trends für die Zukunft beleuchten.· Wie schätzen die Biotechnologie-Unternehmen ihre aktuelle und zukünftige Situation vor und nach der Bundestagswahl ein?· Welchen Einfluss hat die anhaltende Pandemie auf die Unternehmen?· Wie beurteilen die Geschäftsführerinnen und Geschäftsführer das politische Klima?· Wie ist die aktuelle Finanzierungssituation deutscher Biotechnologie-Unternehmen nach dem Rekordjahr 2020?· Wie ist die Finanzierungssituation für Start-ups in Deutschland und Europa.Antworten auf diese Fragen gibt u. a. die jährliche Umfrage "Trends 2022 und Erwartungen in der Biotechnologie-Branche", die vom Branchenverband der Biotechnologie-Industrie, BIO Deutschland, durchgeführt wird. Die Umfrage, die der Verband seit vielen Jahren durchführt, ist ein wichtiger Stimmungsindikator der Branche und hat zum Ziel, prognostische Aussagen zu treffen, anhand derer sich - analog zum Ifo-Geschäftsklimaindex - die zukünftige Entwicklung der deutschen Unternehmen einschätzen lässt. Die Trendumfrage wird zudem ergänzt durch eine Bestandsaufnahme zu Eigenkapital-Investitionen, Kapitalerhöhungen und Börsengängen der Branche im vergangenen Jahr und einer Einschätzung der Finanzierungssituation für Start-ups.Auf dem Podium werden folgende Fachleute Ihre Gesprächspartner sein:· Oliver Schacht, Ph. D., Vorstandsvorsitzender BIO Deutschland e. V. / Geschäftsführer Curetis GmbH, CEO OpGen Inc.· Dr. Viola Bronsema, Geschäftsführerin BIO Deutschland e. V.· Carsten Dehning, Vorstand und CFO Emergence Therapeutics AGModeration: Dr. Claudia Englbrecht, BIO Deutschland e. V.Bei Interesse melden Sie sich bitte hier für die Pressekonferenz an:E-Mail: englbrecht@biodeutschland.org. Die Einwahldaten erhalten Sie dann vor dem Termin.Pressekontakt:BIO Deutschland e. V.Dr. Claudia EnglbrechtSchützenstraße 6a10117 BerlinTel: +49-30-2332 164 32 / Mobil: +49 151 14067326E-Mail: englbrecht@biodeutschland.orgWeb: www.biodeutschland.orgOriginal-Content von: BIO Deutschland e.V., übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/74178/5118446