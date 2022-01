News von Trading-Treff.de DAX am Scheideweg: DAX 15.800 als wichtige Marke steht im Chartbild parat und hält die Börsianer heute in Atem. Was kann man erwarten? DAX am Scheideweg vor Rückeroberung der 15.800 Fallen wir tiefer in die DAX-Range oder erfolgt ein Abprall am 15.800er-Bereich? Das ist die zentrale Frage des Handelstages. Denn die 15.800 Punkte sind heute entscheidend im Chartbild und könnten das nächste große Signal für den DAX darstellen. ...

