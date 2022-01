DJ Rheinmetall startet mit US-Spezialisten grünes Joint Venture

FRANKFURT (Dow Jones)--Der Technologiekonzern Rheinmetall gründet im Zuge seiner Elektrifizierungsstrategie mit dem US-Unternehmen Polycharge America ein Joint Venture zur Produktion, Entwicklung und Vermarktung von DC-Link-Kondensatoren. Dahinter steht die Zielsetzung, in den stark wachsenden Märkten der Elektromobilität und Industrieanwendungen sowie der dafür benötigten Subsysteme und Komponenten vertreten zu sein, teilte der deutsche Konzern mit.

Das neue Joint Venture-Unternehmen Rheinmetall Polycharge GmbH steht mit 75 Prozent unter mehrheitlicher Führung Rheinmetalls. In dieser Konstellation stellt sich Rheinmetall insbesondere im Bereich der Automobilzulieferung und auch bei seinen militärischen Kunden für den steigenden Bedarf an Komponenten für E-Mobility und Green Energy auf.

Bei dem in Entwicklung befindlichen "Rheinmetall PowerPack"-System für batterieelektrisch angetriebene Fahrzeuge (BEV) spielen hochentwickelte DC-Link-Kondensatoren von Polycharge eine wichtige Rolle. Rheinmetall verspricht sich für die neue PowerPack-Lösung verbesserte Effizienz und Reichweiten und damit Marktchancen.

Um die enge Kooperation mit Polycharge zu untermauern, wurde gleichzeitig ein Anteilserwerb durch Rheinmetall in Höhe von rund 13 Prozent an der in Tucson ansässigen US-Gesellschaft getätigt. Hinsichtlich des Finanzvolumens der Transaktion haben die beiden Vertragspartner Stillschweigen vereinbart.

