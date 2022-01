Die Ölpreise konnten am Dienstagvormittag merklich zulegen. Ein Barrel (159 Liter) der Nordsee-Sorte Brent kostete gegen 11.10 Uhr mit 82,03 US-Dollar um 1,43 Prozent mehr als noch am Vorabend. Die US-Sorte West Texas Intermediate (WTI) legte um 1,09 Prozent zu auf einen Preis von 79,41 Dollar. Die Ölpreise erholen sich damit von den Vortagesverlusten. Die gute Stimmung an den Aktienmärkten dürfte ...

Den vollständigen Artikel lesen ...