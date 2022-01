Leipzig (ots) -Zwischen Leipzig und Dresden wird gerade eines der ersten kombinierten Solar-Batteriespeicher-Projekte im Rahmen der Innovationsausschreibung der Bundesnetzagentur gebaut, das voraussichtlich im Frühjahr 2022 in Betrieb gehen wird. Es ist eine von wenigen Anlagenkombinationen, die die BNetzA in ihrer zweiten Ausschreibungsrunde bezuschlagt hat.Energie soll verfügbar sein, wenn sie gebraucht wird. Speichersysteme kommen ins Spiel und springen ein. Dabei macht es die e2m den Speicherbetreibern möglich, beachtliche Erlöse mit ihren Systemen zu erzielen.Die Unternehmen der EDF-Gruppe, EDF Trading und e2m, haben mit dem internationalen Projektentwickler Green Energy 3000 einen Vertrag für 10 Jahre über die Vermarktung von Strom und Flexibilität aus der Anlagenkombination unterzeichnet. Die Bundesnetzagentur (BNetzA) bestimmte dieses Projekt als eines von 16 bezuschlagten Geboten während ihrer zweiten Ausschreibungsrunde. Die BNetzA sieht eine feste Marktprämie für Technologiekombinationen für 20 Jahre vor.Die Bauphase des Projekts hat bereits begonnen. Die Inbetriebnahme ist für das Frühjahr 2022 geplant.EDF Trading liefert den langfristigen Stromabnahmevertrag (PPA) für den in der Solaranlage erzeugten Strom. Die kurzfristige Vermarktung und Optimierung der Anlagenflexibilität an den Strommärkten wird von der e2m übernommen, die dafür die Anlagen in ihr virtuelles Kraftwerk integriert.Green Energy 3000 ist ein internationaler Projektentwickler für PV- und Windkraftanlagen mit Sitz in Leipzig, Deutschland. Zwei weitere Projekte werden im laufenden Jahr 2022 folgen.Die Finanzierungszusage der im Bereich PPA basierter EE-Projektfinanzierung erfahrenen DAL (Deutsche Anlagen Leasing) zeigt, dass das Produkt gerade in puncto langfristige Erlösstabilität überzeugt.Der komplette Text steht hier:https://www.e2m.energy/de/presse.htmlPressekontakt:Für Ihre Rückfragen stehe ich gerne zur Verfügung:Energy2market GmbH I Weißenfelser Str. 84 I D-04229 LeipzigMichael R. Richter I Marketing & KommunikationTel.: +49 341 230 28-238 I michael.richter@e2m.energyRobert Reinsch I robert.reinsch@e2m.energy I www.e2m.energyOriginal-Content von: Energy2market GmbH, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/104174/5118530