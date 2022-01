Der Leiterplattenhersteller verzeichnete im vierten Quartal 2021 einen signifikanten Auftragseingang von rd. 47 Mio.€. Damit hat SCHWEIZER ELECTRONIC 2021 einen Rekordauftragseingang von 175,2 Mio. € erzielt. Größte Kundenbranche ist der Autosektor.



Hier punktet man offenbar mit der Chip Embedding Technologie p2 Pack, die bei hybriden 48-Volt-Antrieben im Automobil zum Einsatz kommt. Diese reduziert den Halbleiterbedarf bei gleichzeitig höherer Leistung. Mit einer Kapitalmaßnahme bei der chinesischen Tochter entledigt man sich zudem akuter Finanzierungssorgen. Großaktionär WUS beteiligt sich per Kapitalerhöhung an der chinesischen Fertigungstochter. Rd. 10,5 Mio. € fließen für 12,8 % an der China-Tochter, die folglich mit 82 Mio. € bewertet wird. Der rechnerische Anteil von SCHWEIZER ELECTRONIC läge damit bei 71 Mio. €.



Dem stehen 42 Mio. € Börsenwert für 185 Mio. Umsatz per 2022 entgegen. Die Aktie hat das Potenzial zum Comeback.



Markus Horntrich, Bernecker Redaktion



www.bernecker.info



