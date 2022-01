DJ PTA-PVR: TELES AG Informationstechnologien: Veröffentlichung über Inhaber wesentlicher Beteiligungen gemäß § 43 Abs. 2 WpHG

Mitteilungspflichten für Inhaber wesentlicher Beteiligungen gemäß § 43 WpHG

Berlin (pta017/11.01.2022/12:00) - Veröffentlichung einer Mitteilung nach § 43 WpHG

Beteiligungsmeldung

Der TELES AG lnformationstechnologien ist am 10.01.2022 durch Mitteilung von Frank Riemer nach § 43 WpHG bezüglich der Überschreitung der Schwelle von 10% Folgendes ergänzend mitgeteilt worden:

"Aktien-Erwerb von mehr als 10 % am Grundkapital der Gesellschaft hier: Mitteilung gemäß § 43 WpHG

Durch den Einbringungsvertrag vom 8. Dezember 2021 habe ich als Gegenleistung für den Teilverkauf der EuroRX Arzneim¡ttel GmbH Aktien der TELES AG lnformationstechnologien erhalten.

Der Erwerb der Aktien dient der Umsetzung strategischer Ziele, nämlich dem Ausbau der Gesellschaft zu einem wachsenden Unternehmen mit einer Pharma-Sparte.

lch beabsichtige bei etwaigen Kapitalerhöhungen innerhalb der nächsten zwölf Monate weitere Stimmrechte zu erlangen.

lch strebe keine Einflussnahme auf die Besetzung von Verwaltungs-, Leitungs- und Aufsichtsorganen des Emittenten an.

lch strebe keine wesentliche Änderung der Kapitalstruktur der Gesellschaft, insbesondere im Hinblick auf das Verhältnis von Eigen- und Fremdfinanzierung und die Dividendenpolitik an.

Frank Riemer"

Aussender: TELES AG Informationstechnologien Adresse: Ordensmeisterstraße 15-16, 12099 Berlin Land: Deutschland Ansprechpartner: Oliver Olbrich Tel.: +49 30 399 28 00 E-Mail: legal@teles.com Website: www.teles.com

ISIN(s): DE000A289B07 (Aktie) Börsen: Regulierter Markt in Frankfurt; Freiverkehr in Stuttgart, Freiverkehr in München, Freiverkehr in Hamburg, Freiverkehr in Düsseldorf; Freiverkehr in Berlin

