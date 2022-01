Für den Wiener Büromarkt rechnen Fachleute für 2022 mit mehr Dynamik, nachdem in der Coronakrise die Neuvermietungsleistung zwei Jahre in Folge zurückgegangen ist. Trotz doppelt so viel produzierter Flächen dürfte die Leerstandsrate wegen hoher Vorvermietungen weiter niedrig bleiben, schätzt der Immo-Berater EHL. Bei Einzelhandelsflächen erwartet man deutliche Zuwächse bei den Neuvermietungen, angetrieben ...

