Mainz (ots) -ZDF-ProgrammhinweisBitte aktualisierten Programmtext beachten!Sonntag, 20. Februar 2022, 9.30 UhrEvangelischer GottesdienstWorte, die stärkenAus der Saalkirche in Ingelheim am RheinWorte, die stärken. Worte haben Macht. Sie können eine weitreichende Wirkung im Leben von Menschen haben. Sie können Mut machen, aufbauen, entmutigen und sogar kleinmachen.Worte lassen uns die Welt besser begreifen. Worte, die unsere Biografie geprägt haben. Personen im Umfeld wurden befragt, welche Worte in bestimmten Lebenslagen hilfreich waren. Das Team um Pfarrerin Anne Waßmann-Böhm geht im Gottesdienst dieser Frage nach.Für die musikalische Gestaltung sorgen Mitglieder des Kinder- und Jugendchores der Gemeinde. Leitung: Carsten und Iris Lenz.Nach dem Gottesdienst gibt es ein telefonisches Gesprächsangebot der Gemeinde unter der Telefonnummer: 0700 - 141410120 (6 Cent/Minute aus dem deutschen Festnetz, Mobilfunkkosten abweichend.)Die evangelischen ZDF-Gottesdienste stehen 2022 unter dem Motto "das_stärkt". Weitere Informationen finden Sie im Internet unter: www.zdf.gottesdienst.de