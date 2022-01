Lufthansa , Tuifly, Eurowings und Condor landeten bei einer Fall-Auswertung auf den hinteren Plätzen, wie Flightright am Dienstag in Berlin berichtete.Während die Direktfluganbieter Ryanair und easyJet in 77 beziehungsweise 70 Prozent der von Flightright eingereichten Fälle bereits gezahlt hätten, sei die Lufthansa nur ...

Den vollständigen Artikel lesen ...