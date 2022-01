DJ Milliardenauftrag für Elektromobilität - Vitescos Großexpansion in den USA

Milliardenauftrag für Elektromobilität - Vitescos Großexpansion in den USA Continentals Tochterunternehmen sorgt mit einem positiven Wochenstart an der Börse für Aufsehen

Vitesco (ISIN: DE000VTSC017; WKN: VTSC01) ist ein deutsches, börsennotiertes Unternehmen mit Sitz in Regensburg. Der 2019 gegründete Konzern ist ein Automobilzulieferer für Antriebstechnologien. In den Fokus rückt das deutsche Unternehmen durch einen milliardenschweren Auftrag aus den vereinigten Staaten. Der Konzern teilte mit, dass eine Technologie, für das schnelle Aufladen von E-Mobilität und deren Reichweite nötig sei. Ebenso soll Vitesco in Nordamerika weiter ausgebaut werden. Ab 2025 beginnt dann schließlich die Produktion von Hochvolt-Inverter. Der Auftrag habe ein Volumen von mehr als einer Milliarde Euro.

Chartanalyse und Faktencheck: Seit dem Börsengang im September 2021 sind die Wertpapiere von zwei starken Rezessionen geprägt worden. Gestartet sind die Aktien bei 59,60 EUR und mussten nach einen leichten Anstieg auf fast 64 EUR einen harten Rückschlag hinnehmen. Mitte Oktober wurde die Negativmarke von 50 EUR geknackt. Nach einer volatilen Seitwärtsbewegung fiel die Aktie zeitweise unter 40 EUR. Als Ursache treten die Corona-Pandemie, der daraus resultierende Warenverkehr und der Chipmangel in Betracht. CEO Andreas Wolf erklärte in einem Interview, dass nach dem Spin-off die Aktie in Portfolios von Investoren gelandet ist, die sich dann aufgrund ihres Anlageprofils davon trennen mussten. Dennoch ist der Verlust von zwischenzeitlich über 25 Prozent nicht zu unterschätzen.

Trotz dieses Negativtrends ist Wolf optimistisch und hält ein jährliches Wachstum von 60 Prozent für realistisch. "Wir machen sehr gute Fortschritte beim Ausphasen unserer rein verbrennerspezifischen Technologien [...] Wir haben unser Geschäft mit Elektrifizierungskomponenten durch neue Aufträge ausgebaut und dem Break-even nähergebracht", erklärt der Vitesco-Chef.

Wissenswertes Vitescos Börsengang erfolgte am 16. September 2021. Dieser musste in der Vergangenheit schon zwei Mal verschoben werden, zum einen wegen mangelnder Nachfrage, zum anderen wegen der Corona Pandemie. Dem Spin-off Unternehmen, welches sich von Continental (ISIN: DE0005439004; WKN: 543900) abgespaltet hat, wurde zu Beginn eine negative Expertise zugeschrieben. Kritiker bemängelten, dass Vitesco Continentals Sorgenkind ist, da es 90 Prozent des Umsatzes von acht Milliarden Euro mit Verbrennertechnologie macht. Folglich wurde die Abspaltung, das Spin-off, als taktisches Manöver gesehen, um sich vom umstrittenen Tochterunternehmen zu trennen. Prognose Die von CEO Andreas Wolf prognostizierte Expansion von 60 Prozent pro Jahr lässt sich nur schwierig verifizieren. Mit den neuen Aufträgen wirken die Wertpapiere sehr vielversprechend und laden[.] Lesen sie den kompletten Artikel auf Anleger-Research.de

