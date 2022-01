Unter dem Label Ochama hat der chinesische E-Commerce-Konzern und Amazon-Rivale JD.com zwei "Roboter-Shops" in den Niederlanden eröffnet. Von den Bestellungen bis zur Abholung im Shop wird nahezu alles vollautomatisch abgewickelt. JD.com ist nach Umsatz gerechnet der zweitgrößte E-Commerce-Anbieter weltweit. 2020 hat das Unternehmen online rund 83 Milliarden US-Dollar erwirtschaftet - und damit etwa doppelt so viel wie der Drittplatzierte Walmart. Allein im Rahmen von Chinas größtem Shopping-Event, dem Single's Day, verbuchte JD.com 2021 einen Umsatz von fast 50 Milliarden Dollar. Jetzt will der Konzern Amazon in Europa K...

Den vollständigen Artikel lesen ...