Die RWE-Aktie hat sich im turbulenten Marktumfeld der vergangenen Tage relativ stabil gezeigt. Nach wie vor notiert die Aktie knapp oberhalb des alten Ausbruchsniveaus bei rund 34 Euro. Derweil arbeitet der Konzern weiter fleißig an seinem neuen grünen Anstrich und investiert nun in Spanien.Über 40 Millionen Euro steckt RWE in einen neuen Windpark im Nordosten des Landes. Der 43-Megawatt-Windpark Rea Unificado wird aus neun Nordex-Turbinen bestehen und soll Ende des Jahres den Betrieb aufnehmen. ...

