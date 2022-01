Maserati steigt als erste italienische Automarke in die Formel E ein. Die Stellantis-Marke wird ab der Saison 9 mit dem neuen Gen3-Fahrzeug in der Elektro-Rennserie an den Start gehen. Nach DS wird Maserati der zweite Teilnehmer aus dem Stellantis-Konzern. In einigen Wochen beginnt die Saison 9, die wegen der Corona-Auswirkungen erstmals in nur einem Kalenderjahr ausgetragen wird. Der Maserati-Einstieg ...

