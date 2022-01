In China wurden im vergangenen Jahr rund 3,3 Millionen New Energy Vehicles - also Batterie-elektrische Autos und Plug-in-Hybride - verkauft. Der Dezember war mit 505.000 NEV-Pkw zudem ein neuer Rekordmonat. Von diesen 505.000 New Energy Vehicles waren 423.000 BEV und 82.000 PHEV, wie aus den Zahlen der China Passenger Car Association (CPCA) hervorgeht. Im bisherigen Rekordmonat November waren es noch ...

