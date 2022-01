Das neue Investmentjahr 2022 begann für das Themendepot Edelmetalle turbulent. Denn zwar verliert die Omikron-Variante des Coronavirus in den Augen der Marktteilnehmer weiter an Schrecken. Dafür beginnen sich aber Sorgen über die Auswirkung der nun deutlich gestiegenen langfristigen Zinsen zu verstärken. Per saldo gaben der US-Dollar und der Schweizer Franken gegen den Euro leicht nach, während der südafrikanische Rand deutlich aufwertete. Die Aktienmärkte tendierten uneinheitlich, und die Edelmetalle divergierten erneut. Während Gold, Silber und ...

Den vollständigen Artikel lesen ...