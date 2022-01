An den US-Terminbörsen können die führenden Indizes heute leicht zulegen, wobei die frühen Gewinne bereits deutlich abgeschmolzen sind. Am Montag war es an der Wall Street zeitweise zu den höchsten Tagesverlusten seit Wochen gekommen, bevor im späten Handel Schnäppchenjäger mit ihren Käufen Schlimmeres verhinderten. Am Dienstag wird sich zeigen, ob diese positive Reaktion nur ein Strohfeuer war, oder tatsächlich ein Stimmungsumschwung stattfindet. Alle aktuellen Entwicklungen sehen Sie im Video.

